Chars d'assaut K2 Black Panther : la Corée du sud s'affirme en Europe avec une vente majeure à Pologne

Les industries de défense du Pays du matin calme ont le vent en poupe à la frontière est de l'Union européenne, avec des contrats concernant tanks, canons automoteurs ou encore lance-roquettes.

Un char K2 en démonstration, en Corée du sud, le 11 septembre 2018 ( AFP / JUNG YEON-JE )

Pendant que chaque pays européen joue sa partition en matière de réarmement, la Corée du Sud a finalisé les discussions concernant une vente importante de chars d'assaut K2 Black Panther à la Pologne, a annoncé mercredi 2 juillet l'Administration du programme d'acquisition de la défense (DAPA) sud-coréenne.

Le ministre polonais de la Défense "a officiellement annoncé que les négociations avec (le fabricant) Hyundai Rotem concernant un deuxième contrat pour des tanks K2 ont été finalisées et que l'accord serait bientôt signé", a indiqué la DAPA Si cette administration ne détaille pas le montant exact du contrat, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap l'évalue à près de 6 milliards de dollars. Selon le ministre de la DAPA, Seok Jong-gun, cet accord "réaffirme la force et la continuité dans la coopération de défense entre la Corée du Sud et la Pologne".

De l'est de l'Europe à l'Afrique du nord, le K2 gagne du terrain

En 2022, les deux pays ont signé un accord d'armements à hauteur de 13,7 milliards de dollars - le plus important dans l'histoire de la Corée du Sud - incluant des chars K2 et des avions de combat pour la Pologne, voisine et alliée de l'Ukraine.

La Corée du Sud a émergé comme un acteur majeur des exportations en matière de défense, l'invasion de l'Ukraine par la Russie créant pour l'industrie sud-coréenne des opportunités de contrats de grande ampleur en Europe et au Moyen-Orient. Elle a notamment signé de tels contrats avec la Pologne et la Roumanie, incluant l'exportation de canons automoteurs K9 et de lances-roquettes Chunmoo. En avril dernier, le Maroc a également indiqué avoirlancé des discussions pour un partenariat stratégique avec la Corée du sud, visant à l'acquisition de chars K2 Black Panther.