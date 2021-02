Les galeries d'Art à visiter en attendant la réouverture des musées

Les galeries d'Art sont une alternative aux musées en cette période de restrictions sanitaires. crédit photo : Catarina Belova/Shutterstock / Catarina Belova

Les musées et les expositions sont fermés et vous vous lassez des visites virtuelles ? Partez à la découverte des galeries d'Art en France. À Paris ou en région, voici quelques adresses non exhaustives pour admirer peintures, photographies et sculptures.

À Paris, le Marais fait le bonheur des amateurs d'Art

Depuis les années 1980, le Marais est devenu le quartier parisien des galeries. Pendant le confinement est née une application (marais.guide) permettant aux visiteurs de créer leur parcours parmi les 90 galeries du quartier. À deux pas du musée Picasso, la galerie «Pascal Gabert» s'intéresse entre autres à la peinture figurative. Début avril 2021, elle accueillera l'exposition «Back to Paris» du peintre David Authouart. Celui-ci a imaginé un retour dans le Paris de la fête, des divertissements, des concerts et des lumières.

À quelques encablures, au 4 passage Sainte-Avoye, la galerie «Lévy Gorvy» - déjà présente à Londres, New York et Hong Kong - vient d'inaugurer un nouvel espace. C'est quasiment un musée de la peinture contemporaine car des géants comme Soulages, Raisse, Klein et Wou-ki y sont représentés. Et si vous aimez les stars, vous ne pouvez pas rater la galerie «Perrotin», rue de Turenne. Emmanuel Perrotin a commencé à exposer à 21 ans, en 1988, dans un petit appartement loué aux Halles. Aujourd'hui, il cumule plus de 7.000 mètres carrés d'espaces à travers le monde. À Paris, dans l'hôtel particulier du Marais, vous découvrirez les dernières œuvres de Sophie Calle ou Bernard Frize.

La galerie Odermatt, dans la tradition des grands marchands d'Art

L'histoire Hervé Odermatt est si rocambolesque que le marchand d'art vient de publier un livre de souvenirs «Le chinois» ou comment un enfant naturel, élevé par une famille de paysans, devient une figure internationale du commerce de l'Art moderne. Même s'il a pris sa retraite, sa galerie située au 85 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré expose toujours des maîtres du XIXème et XXème siècles. On ne compte pas le nombre d'artistes qu'il a découverts. Voilà de quoi se constituer une fortune et une vie bien remplie.

David Hockney à la galerie Lelong

La «Galerie Lelong», située rue de Téhéran à Paris dans le 16ème, est une valeur sûre. Elle expose régulièrement les œuvres récentes de grands artistes internationaux comme Pierre Alechinsky, Kiki Smith, Sean Scully ou Antoni Tàpies. Elle travaille avec les successions de grandes figures de l'Art du XXème siècle comme Joan Miró. Là encore, vous vous croirez dans un musée.

Jusqu'à fin février 2021, vous pouvez y découvrir l'exposition «Ma Normandie», un ensemble d'une dizaine de nouvelles peintures et une série d'œuvres sur papier signées David Hockney. Installé en Normandie depuis 2019, l'artiste a peint l'arrivée du printemps dans tout son déroulement comme dans une bande dessinée. Cette exposition joyeuse et essentielle est accompagnée d'un catalogue comme dans les plus beaux musées.

La galerie Capazza, un havre de paix et de culture au cœur de la Sologne

En 1975, Gérard et Sophie Capazza relève le pari fou d'ouvrir une galerie en pleine Sologne. Ils choisissent de retaper des ruines rattachées au château de Nancay. Pari réussi, la galerie est devenue incontournable pour les passionnés d'Art contemporain. Dans un cadre exceptionnel de 2.000 mètres carrés, sont présentées les œuvres de 90 artistes de notoriété internationale incarnant l'Art contemporain dans tous les domaines des Arts plastiques: peinture, sculpture, estampe, photographie, céramique, orfèvrerie. Disparu récemment, Gérard Capazza, grand amateur d'Art, a toujours choisi avec soin ceux qu'il exposait: «quand un artiste entre dans ma galerie c'est une histoire qui commence empreinte d'amitié, de respect et de fidélité». Aujourd'hui, la relève est assurée et la belle histoire continue sous la houlette de Laura et Denis Capazza-Durand.

Marseille, Lyon et Bordeaux ne sont pas en reste

La province fourmille de galeries. À Marseille, rue Edmond Rostand, «Le Cabinet d'Ulysse» vous invite à découvrir des contrées inexplorées de l'Art contemporain. Refusant d'exposer des œuvres aux prix exorbitants ou totalement hermétiques, Stéphane Salles-Abraca propose une sélection pointue d'artistes de générations diverses et aux pratiques variées. Chaque exposition est vécue comme un voyage au cœur de la création contemporaine. Ces galeries vous donneront certainement envie d'en trouver d'autres.

Dans la capitale des Gaules, la galerie «Petitjean», rue Auguste Comte, fait figure de référence. On y trouve des œuvres issues du Pop Art, de la figuration narrative et de la figuration libre. On peut y admirer des valeurs sûres comme Combas ou Schlosser. Le galeriste est toujours à la recherche de nouveaux talents.

À Bordeaux, chez «Arrêt sur l'Image Galerie», située Cours du Médoc, vous trouverez des grands noms de la photographie contemporaine. Dynamique et créative, la galeriste Nathalie Lamire-Fabre est à l'origine des «Itinéraires des photographes voyageurs». Cette manifestation fêtera ses 30 ans cette année. Elle est devenue un rendez-vous très couru du printemps bordelais. Du 3 au 30 avril, 30 photographes seront exposés dans différents lieux de la ville.