Lego, Playmobil, Kinder: quel calendrier de l’Avent pour mon enfant?

Le compte à rebours avant Noël est lancé, et les plus jeunes pourront bientôt ouvrir la première fenêtre de leur calendrier de l’Avent. Gourmand ou ludique, traditionnel ou plus original, découvrez notre sélection pour aider vos enfants à patienter jusqu’au 24 décembre.

Calendrier de l’Avent Playmobil: visitez la Fabrique du Père Noël

Dans l’atelier du Père Noël, les lutins s’activent pour préparer les derniers cadeaux et charger la hotte sur le traîneau tiré par les rennes. Les 24 fenêtres du calendrier dissimulent de jolis personnages et accessoires pour célébrer la magie des fêtes.

playmobil.fr - 22,49 euros - À partir de 4 ans

Kinder: une gamme de calendriers de l’Avent pour régaler tous les gourmands

La célèbre marque de chocolat propose une dizaine de calendriers de l’Avent pour ravir petits et grands. En forme de livre, de chalet, d’étoile et même de train; accompagné d’un livre d’histoires, d’un puzzle ou d’un bonnet de Père Noël: vous aurez l’embarras du choix. Que vous soyez fans de Kinder Chocolat, Kinder Schoko-Bons, Kinder Bueno, Kinder Happy ou de l’incontournable Kinder Surprise, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts!

kinder.com

Calendrier de l’Avent: jeu de la forêt chez Nature et Découvertes

Les fêtes de fin d’année sont placées sous le signe de la forêt avec ce calendrier de l’Avent dont le fond se transforme en plateau de jeu. Chaque jour, l’enfant découvre un nouvel animal. Il peut en apprendre plus à son sujet grâce au petit livret d’explications. Une fois les 24 surprises ouvertes, le calendrier peut être réutilisé en jeu de société durable pour toute la famille!

www.natureetdecouvertes.com - 19,95 euros - De 6 à 12 ans

À chacun son calendrier de l’Avent Lego!

Tous les univers de Lego sont réunis pour Noël . D’un côté, les traditionnels calendriers de l’Avent Lego City (à partir de 5 ans) et Lego Friends (à partir de 6 ans). De l’autre, les sagas préférées de vos bambins: Star Wars (à partir de 6 ans), Les Gardiens de la galaxie (idem) et Harry Potter (à partir de 7 ans).

lego.com - 24,99 euros ou 34,99 euros

Faites le plein de bonbons avec le calendrier de l’Avent Haribo

Pour changer des traditionnels petits chocolats, optez pour le calendrier Haribo garni de friandises: Christmas Minis, Happy Cola, Dragibus, Goldbears et bien d’autres se sont glissés derrière les 24 fenêtres. 310 grammes de bonbons au total pour faire patienter les gourmands et inconditionnels de la marque!

laboutiqueharibo.fr - 10,90 euros

Mon premier calendrier de l’Avent: Noël à la ferme

C’est l’effervescence à la ferme! Les animaux s’activent pour confectionner des gâteaux, décorer le sapin de Noël et emballer les cadeaux. Chaque jour, les tout-petits découvrent un nouveau chapitre de leurs aventures grâce au livret d’histoires, et une nouvelle figurine en bois pour s’amuser avec le décor de jeu en 3D.

haba-play.com - 29,99 euros

