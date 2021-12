Cadeaux, repas, sapin… la recette d’un Noël écoresponsable

Voici les ingrédients d’un Noël 100% responsable crédit photo : Getty images

De l’emballage des cadeaux au sapin en passant par le repas, il existe de nombreuses solutions pour passer des fêtes de Noël plus écoresponsable. De quoi se faire plaisir sans aggraver l’état de la planète et sans se ruiner. Nos conseils.

Sapin artificiel vs sapin naturel

La première question à se poser est celle du sapin. Si l’arbre artificiel peut paraître plus écolo sur le papier car réutilisable d’année en année, dans les faits, c’est tout l’inverse. Comme l’assure l‘Agence Française de l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie (Ademe), il faut en moyenne 20 ans pour annuler l’impact environnemental de ce type de sapin . Ces derniers sont fabriqués à partir de PVC ou de plastique et se dégradent souvent très vite. Il vaut mieux se tourner vers un sapin naturel, mais là encore il faut être vigilant. Si les émissions carbone d’un sapin naturel sont faibles, ils sont souvent traités à l’hormone de croissance, aux fongicides et autres insecticides avant de se retrouver en magasin. De quoi remplir votre sapin de produits polluants pour vous et pour les nappes phréatiques.

L’idéal est de se tourner vers les sapins «Plante bleue», un label créé par l’association Française du Sapin de Noël Naturel. Il assure que les producteurs de sapins s‘engagent à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Autre label, le MPS pour Milieu Programma Sierteelt. Il indique que les horticulteurs utilisent moins d‘intrants et de pesticides. Des sapins plus durables mais souvent plus chers (entre 10 et 20 euros de plus en moyenne). Les plus écolo peuvent se tourner vers les sapins de chez Woody réalisés en planche d’épicéa à partir de chutes de bois. Prix de vente: entre 19 et 449 euros selon les modèles. Enfin, si vous achetez un sapin naturel, pensez au recyclage. Il est possible de faire replanter votre sapin si les racines sont toujours présentes ou de le déposer au sein d’une collecte dédiée afin qu’il soit composté s’il n’a pas reçu de produits nocifs.

Un Noël plus écolo à table: écolabel et circuits courts

Pour le repas, outre le traditionnel gaspillage alimentaire à éviter en essayant de ne pas surconsommer, on peut réduire son empreinte carbone en éliminant au maximum les protéines animales de la table. Préférez la viande blanche à la viande rouge, qui émet trois fois moins de gaz à effet de serre.

Pour le poisson, soyez vigilants à n’acheter que des aliments qui répondent aux labels suivants: Label Européen Agriculture Biologique, Agriculture Biologique, Label Rouge ou encore Marine Stewardship Council. Le saumon est à exclure. Préférez-lui le thon, plus écologique et économique. Tournez-vous également vers certains produits végan comme le faux gras ou encore le saumon fumé végétalien.

En ce qui concerne les fruits et légumes, le mieux est de les acheter en Amap (Associations pour le maintien d‘une agriculture paysanne) pour obtenir des produits bio, de saison, qui n’ont pas fait le tour du monde. Une fois le repas de Noël terminé, s’il y a des restes, n’hésitez pas à les donner à des associations comme les Restos du Cœur ou à faire des doggy bag pour toute la famille.

Des idées de cadeaux écolos

Côté cadeaux aussi, on peut tenter d’être plus responsable en achetant ses produits chez Nature & Découverte par exemple ou Maison du Monde. Ces grandes enseignes offrent un large choix de produits durables à l’impact réduit pour la planète. Mais elles ne sont pas les seules. Presque toutes les marques se convertissent à la consommation responsable.

Ainsi, vous pourrez très bien offrir un Woodbike de chez Domyos pour 279 euros à vos proches. Ce vélo d’appartement, fabriqué en France , est conçu à partir de bois labellisé PEFC. Ce certificat garantit que le bois utilisé est issu des forêts gérées durablement. Toujours pour les sportifs, le tapis de yoga en gomme recyclé de chez YUJ pour 75 euros. La marque française propose un tapis sans latex ni silicone ou phtalate et teinté à base d’eau. Le tapis se lave en machine à froid sans lessive et s’avère très esthétique.

Enfin, pour inciter vos proches à changer leurs habitudes, pourquoi ne pas leur offrir L’Italie en train, aux éditions Hachette. Un livre astucieux qui propose de traverser l’Italie à travers 18 itinéraires en train et de découvrir des paysages à couper le souffle de la Vallée d‘Aoste aux Pouilles, en passant par la Toscane ou la Sicile, le tout pour 24,95 euros.

Des emballages durables

Enfin, on n’oublie pas également de veiller à l’emballage des présents que l’on compte offrir. La petite astuce du moment est de recourir à la technique ancestrale du furoshiki. Une technique japonaise qui consiste à offrir son cadeau dans un beau foulard en tissu avec lequel vous pouvez repartir à la fin de la soirée. Sinon, vous pouvez toujours recycler les sacs en kraft des magasins et des supérettes pour les customiser et en faire de parfaits paquets cadeaux.

Les marchés de Noël à ne pas louper en France <p data-infobox-text=""> Pour profiter du plus vieux marché de <a data-cms-id="e0895b16add791272807c42b7b1a83fa" data-cms-type="news"> Noël de France </a> , direction Strasbourg. Son marché, créé en 1570, s’inspire des marchés de Noël allemand et est, chaque année, visité par 2 millions de personnes. Autre marché remarquable, celui de Colmar. On en dénombre 5 dans la ville qui font honneur aux produits locaux comme le foie gras, les biscuits ou encore les créations artisanales. En dehors de l’Alsace, le marché de Noël de Reims, sur le parvis de la cathédrale avec ses 140 chalets, retiendra votre attention, notamment grâce au spectacle polychromique projeté sur les façades de l’édifice religieux. Enfin, faites un tour par le tout récent marché de Noël d’Amiens. Lancé il y a 20 ans, il fait déjà partie des plus beaux marchés de Noël d’Europe avec ses animations et ses vitrines. </p> Pour profiter du plus vieux marché de Noël de France , direction Strasbourg. Son marché, créé en 1570, s’inspire des marchés de Noël allemand et est, chaque année, visité par 2 millions de personnes. Autre marché remarquable, celui de Colmar. On en dénombre 5 dans la ville qui font honneur aux produits locaux comme le foie gras, les biscuits ou encore les créations artisanales. En dehors de l’Alsace, le marché de Noël de Reims, sur le parvis de la cathédrale avec ses 140 chalets, retiendra votre attention, notamment grâce au spectacle polychromique projeté sur les façades de l’édifice religieux. Enfin, faites un tour par le tout récent marché de Noël d’Amiens. Lancé il y a 20 ans, il fait déjà partie des plus beaux marchés de Noël d’Europe avec ses animations et ses vitrines.

A lire aussi:

IPhone 13, Monsieur Cuisine Smart, Nintendo Switch OLED… ces cadeaux seront sous les sapins