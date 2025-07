Vacances : les réflexes et produits à adopter pour éviter les piqûres de moustiques cet été

Pour être efficaces, les répulsifs doivent contenir au moins l’une de ces quatre substances actives : DEET, IR3535, icaridine et citriodiol. Illustration. (FotoshopTofs / Pixabay)

Si l’été est synonyme de vacances et de soleil, il va souvent de pair avec l’arrivée des moustiques. Leurs piqûres peuvent rapidement gâcher le repos estival en provoquant démangeaisons et insomnies. Les moustiques tigres, de plus en plus répandus dans l’Hexagone, sont quant à eux vecteurs de la dengue et du chikungunya. Or, si de nombreuses solutions anti-moustiques sont proposées à la vente, certaines sont plus efficaces que d’autres, explique RMC Conso , ce lundi 7 juillet 2025.

Le répulsif le plus efficace

On retrouve d’abord une grande quantité de répulsifs divers sur le marché. Pour être reconnus comme efficaces, ils doivent contenir au moins l’une de ces quatre substances actives : DEET, IR3535, icaridine et citriodiol. La dernière est le seul produit naturel du lot, une huile essentielle d’eucalyptus citronné. Elle est aussi celle qui fonctionne le moins bien.

Le plus efficace est le DEET, lorsque concentré à 50 %. « Mais attention, il fait fondre le plastique. On adapte le choix de son répulsif au public ciblé : pour un enfant, on choisira une substance active moins forte comme l’icaridine et moins dosée » , précise Antoine Daubigny, pharmacien. Dans tous les cas, il est recommandé de ne pas dépasser trois pulvérisations par jour et d’éviter les zones sensibles. Il est néanmoins possible d’en appliquer environ vingt minutes après avoir utilisé de la crème solaire. Quant aux bracelets anti-moustiques, ils ne tiennent pas vraiment leurs promesses.

Bien s’équiper et anticiper

Pour éviter d’utiliser un produit directement sur soi, il y a plusieurs autres gammes à connaître. Pour l’extérieur, les serpentins anti-moustiques à brûler auraient prouvé leur efficacité, de même que les diffuseurs à brancher sur une prise en intérieur. On peut également compter sur des pièges ou sur les insecticides, comme le pyréthrinoïde. Attention là aussi à ne pas l’utiliser en excès et à ne pas en inhaler ou à en vaporiser sur la peau. Ce produit est par ailleurs mauvais pour l’environnement.

Heureusement, il existe plusieurs solutions naturelles considérées comme efficaces. Pour éviter les piqûres, il est recommandé de porter des vêtements longs et de couleurs claires et d’utiliser une moustiquaire. Positionner un ventilateur sous la table vient aussi entraver leur vol. Sur le long terme, il est par ailleurs essentiel d’empêcher le développement des larves en privant les moustiques du moindre accès à l’eau. Enfin, toutes les solutions à base de lampes UV ou d’ultrasons sont totalement inefficaces.