Harry Potter: «Retour à Poudlard», les dessous d‘un lancement hors norme

Retour sur un buzz planétaire crédit photo : Capture d’écran Instagram @hbomax

« Comme s‘ils n’étaient jamais partis », le tweet de la chaîne américaine HBO annonçant la réunion des héros de la saga Harry Potter, 20 ans après la sortie du premier volet, a touché sa cible. Depuis, les millions de fans de la série guettent fébrilement la moindre information concernant le Retour à Poudlard (Return to Hogwarts), l’émission événement qui sera diffusée sur la plateforme le 1er janvier.

Pour accompagner ce teaser, la chaîne a gâté les apprentis sorciers avec une première image de Rupert Grint, Emma Watson et Daniel Radcliffe, installé dans des fauteuils dans la salle commune de la maison Gryffondor.

Deux affiches de l’événement

Quelques jours plus tard, ce sont deux affiches de l‘événement qui ont été diffusées. L’occasion de préciser que l’émission célébrera le vingtième anniversaire de la sortie de «Harry Potter à l’école des sorciers», le premier d’une saga de huit films, et réunira notamment les acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint du célèbre trio Harry, Ron et Hermione et Chris Columbus, réalisateur des deux premiers films.

Et pour faire saliver un peu plus les fans, HBO Max égrène régulièrement les noms des acteurs et créateurs de la franchise mythique qui seront de la partie. Surtout, les studios lâchent avec parcimonie quelques grands moments de l’émission. On sait ainsi que Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint vont recevoir leurs anciens collègues dans les murs du château de Poudlard. On sait aussi que les acteurs ne seront pas cantonnés aux murs de l’école, puisqu‘on peut les voir monter dans le Poudlard Express dans un des trailers.

Sur les réseaux sociaux, les aficionados se demandent si l’on verra le Ministère de la Magie, la Cabane Hurlante, ou encore la Forêt Interdite…

Retour à Poudlard en exclusivité sur Salto

Le lancement de HBO Max n‘est pas encore d’actualité dans l’Hexagone, toutefois la plateforme de service français de vidéo à la demande (SVOD) Salto vient d’annoncer la diffusion de «ReturnToHogwarts» le 02 janvier. Une exclusivité qui permet à Salto, lancé en octobre 2020 par les groupes France Télévisions, TF1 et M6 de signer un nouveau «gros coup» après avoir surpris en 2021 son public en lui proposant l’épisode réunion de «Friends» et la suite de la série «Sex and the city».

Si l‘autrice des romans à succès qui ont inspiré les films, J.K. Rowling, vivement critiquée pour des propos jugés transphobes, ne fera quant à elle pas partie des invités de la soirée, l’évènement est aussi l’occasion pour les studios Warner Bros d’annoncer la suite de la saga.

Le troisième film des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore sortira le 13 avril 2022. L‘année prochaine, on devrait également pouvoir jouer à Hogwarts Legacy sur consoles et PC.

A lire aussi:

Friends de retour sur les écrans

Que vaut Salto, le Netflix français?

Choisir sa plateforme: Netflix, Disney+, My Canal