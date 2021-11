La Casa de Papel, Squid Game, Lupin: les raisons du succès de Netflix

Un point sur le succès de la marque au logo rouge crédit photo : Instagram: netflixes

Plateforme de streaming leader, avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde, Netflix réoriente sa stratégie depuis 2019 pour séduire un public toujours plus large. Sa recette : des productions locales avec des acteurs locaux. Et pour atteindre ses objectifs, la plateforme n’hésite pas à investir des milliards.

Des abonnés par centaines de millions

C’est le géant de la vidéo en streaming payant. Netflix, et ses plus de 200 millions d’abonnés dans le monde est plus qu’une simple plateforme. C’est un phénomène de société. 15% du trafic Internet mondial est généré par Netflix. Et la crise sanitaire n’a fait que booster l’engouement des spectateurs pour la plateforme. Netflix gagne en 2020 près de 37 millions de nouveaux abonnés dont 8,5 millions sur le 4e trimestre. Un succès dû à la stratégie de la plateforme, imitée depuis par ses concurrents de miser sur les productions originales.

C’est d’ailleurs avec House of Cards, une production Netflix, qu’elle s’est fait connaître du monde entier. Les succès de séries comme Stranger Things ou encore The Witcher, confirment l’intérêt d’une telle stratégie. À tel point que l’entreprise a investi près de 19 milliards d’euros dans des productions exclusives pour sa plateforme. À titre de comparaison, le groupe y avait consacré 4,9 milliards en 2015 et 17,3 milliards en 2020.

Netflix: une stratégie locale

L’autre force de Netflix tient au virage amorcé en 2019 dans la production de ses contenus. La part des abonnés américains par rapport à celle des abonnés venus d’autres pays du monde s’inverse au profit des étrangers. L’objectif est alors, dans chaque pays où la plateforme domine, de produire des contenus correspondant à l’identité nationale du pays, tout en veillant à séduire un public international. Une équation complexe à résoudre mais qui fonctionne.

Pour preuve, le succès de Lupin, série française avec Omar Sy ou encore Squid Game , visionné 142 millions d’heures. Le plus gros succès de la plateforme à ce jour. Qui plus est, Netflix joue la carte de la diversification à travers ses séries phares pour se faire connaître. Depuis le mois de juillet 2021, la Casa de Papel: The Experience, se tient à la Monnaie de Paris, jusqu’au 2 janvier 2022. Coproduit par Netflix et Fever, la plateforme leader pour la découverte d’expériences, il s’agit d’un jeu immersif riche en action et rebondissements. Les participants se retrouvent plongés dans une toute nouvelle intrigue, basée sur la série. Rien n’est laissé au hasard à l’intérieur du célèbre bâtiment, des décors aux comédiens en passant par les objets.

Netflix: les faiblesses d’un colosse

Si la plateforme est aujourd’hui leader, elle ne doit pas pour autant se reposer sur ses acquis. La concurrence est féroce d’Amazon Prime à Disney+ en passant par HBO Max, eux-mêmes producteurs de contenus depuis des décennies (Amazon compte acheter la MGM). Netflix, qui compte encore beaucoup sur son large catalogue, s’avère également très vulnérable dans les renégociations de ses licences, surtout pour des produits issus des studios de plateformes concurrentes. Les séries et films HBO ou Warner ont vocation à être diffusés exclusivement sur HBO MAX tout comme l’ensemble des contenus Buena vista production pour Disney. Cette pression oblige Netflix à produire davantage de contenus originaux à un coût toujours plus élevé.

Les 3 meilleures séries Netflix Si Squid Game est aujourd’hui la série la plus visionnée sur Netflix, deux autres séries ont longtemps tenues le podium avant l’arrivée de la production coréenne. Les chroniques de Bridgerton, série réalisée par Shonda Rimes à l’origine de Grey’s Anatomy, cumulent 92 millions d‘heures visionnées. La série relate, sous la Régence en Angleterre, les déboires de huit frères et sœurs qui tentent de trouver l’amour. En troisième position, on retrouve la série Lupin qui retrace, dans une version modernisée avec Omar Sy dans le rôle-titre, les aventures «du plus grand des voleurs». Une série déjà visionnée 76 millions d’heures.

