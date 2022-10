Hello Fresh, Quitoque, Rutabago… 5 box repas pour manger sain et équilibré

Et si vous testiez les box repas? crédit photo : Getty images

Les box repas fonctionnent par abonnement. Chaque semaine, vous sélectionnez les recettes qui vous tentent sur le site de l’enseigne, et vous recevez les ingrédients à domicile pour réaliser les repas, avec les recettes détaillées. Les avantages sont nombreux. Elles offrent un réel gain de temps, vous permettent de manger varié, équilibré et de saison, mais aussi de découvrir de nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs.

1. Hello Fresh

Hello Fresh est le leader mondial des plats à cuisiner. Chaque semaine, vous choisissez parmi une sélection de 20 nouvelles recettes, réparties en plusieurs groupes: rapide, gourmet, végétarienne, familiale, brunch… Vous pouvez commander entre 3 et 5 repas, pour 1 à 6 personnes. Les recettes sont originales et détaillées pas à pas. L’abonnement est sans engagement, et vous pouvez le suspendre à tout moment.

Prix: à partir de 3,63 euros/repas (tarifs régressifs). Livraison: 5,95 euros/box (première livraison offerte).

2. Rutabago

Rutabago est certifiée 100% bio. L’enseigne souhaite favoriser l’accès et l’éducation au «bien-manger». Les produits sont issus de circuits courts. Lors de la première livraison, vous recevez toutes les épices nécessaires à la réalisation des différentes recettes. Vous avez le choix entre la box traditionnelle, la box veggie ou la box évasion. Chaque semaine, vous choisissez parmi 9 plats imaginés par des chefs. Vous pouvez choisir entre 3 et 5 repas, pour 2, 3 ou 4 personnes. Les plats sont à la fois équilibrés, originaux et très gourmands. Côté prix, la livraison est gratuite, et l’abonnement est sans engagement. Pour une famille de 4 personnes, à raison de 5 plats par semaine, la box omnivore revient à 5,85 euros par personne par repas, et le menu végétarien à 4,95 euros.

3. Quitoque

Quitoque propose 27 nouvelles recettes chaque semaine. Vous pouvez sélectionner entre 2 et 9 recettes, pour 2 à 5 personnes. Le vrai plus, c’est que toutes les recettes, aussi bien la liste des ingrédients que le déroulé des étapes, sont accessibles sur le site avant la commande. Cela permet de choisir celles qui vous plaisent en fonction de la composition et de votre niveau en cuisine. Les plats sont prêts en 30 minutes maximum. Qui Toque propose chaque semaine plusieurs recettes végétales. Tous les fruits et légumes sont de saison, et la viande est d’origine française. Le Nutriscore est indiqué sur chaque recette. L’abonnement est flexible et la livraison gratuite. Prix: à partir de 3,32 euros/repas (tarifs dégressifs).

4. Les Commis

Chaque semaine, vous choisissez 2 à 8 recettes, parmi une sélection de 12, à cuisiner pour 2 ou 4 personnes. Les recettes sont élaborées par des chefs professionnels issus de l’école hôtelière Ferrandi. Les Commis apporte un soin particulier à l’origine des ingrédients. Ils sont pour la plupart labellisés (AB, Bleu-Blanc-Cœur, AOP), et proviennent de producteurs locaux. La marque affiche son souhait d’éduquer les palais, et de faire découvrir de nouveaux aliments. Les paniers-repas sont divisés en 4 catégories: nutrition (-500 calories), gourmand, efficace (moins de 20 minutes de préparation) et créatif (saveurs méconnues, associations de textures, originalité des techniques). Il y a au minimum 6 recettes végétariennes par semaine, et l’on dispose d’informations sur les qualités nutritionnelles des plats. L’enseigne a signé un partenariat avec Thermomix, et propose des recettes à préparer avec le célèbre robot. Prix: à partir de 4,69 euros par plat (tarifs dégressifs). Livraison: 2,90 euros.

5. Seazon

Le concept de Seazon est un petit peu différent. Les plats sont déjà cuisinés par des chefs . Il suffit de les faire réchauffer. Mais le fonctionnement est similaire à celui des autres box: on choisit les recettes en amont, et l’abonnement est flexible. Vous pouvez sélectionner entre 4 et 14 plats, répartis entre 4 catégories (équilibre, athletics, végétarien et diététique). Il est également possible de filtrer par allergènes, ingrédients, ou encore selon le résultat du Nutriscore. Les ingrédients bio, labellisés et de saison, sont privilégiés.

Prix: à partir de 8,98 euros/repas (tarifs dégressifs). Livraison gratuite.

Shopopop: l’application de livraison de courses à domicile entre particuliers Shopopop est un service de livraison collaboratif. Il propose à des particuliers, les «shoppers», de profiter d’un trajet quotidien (entre leur domicile et leur travail, par exemple) pour récupérer des produits à proximité et les déposer chez leur destinataire. On peut également mutualiser la livraison avec ses propres courses. Le shopper est rémunéré entre 5 et 7 euros en fonction de la distance et de la typologie des produits. Ce dispositif est gagnant-gagnant: le shopper amortit ses propres frais (d’essence, par exemple) ou gagne un petit complément de revenu, tout en apportant de l’entraide et du lien sur le territoire. L’initiative est également écologique, puisqu’elle permet de limiter le nombre de camions de livraison. Pour participer, rien de plus simple: téléchargez l’application, créez votre compte. Vous recevrez des notifications à chaque nouvelle demande de livraison.

À lire aussi:

3 établissements français dans le top 50 des meilleurs restaurants du monde

Les 5 grands crus de Bourgogne les plus chers

7 rooftops pour profiter du soleil à Paris

La sardine est devenue la star des apéros entre amis