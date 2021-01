Consummer Electronic Show (CES) 2021: ces futures innovations en cours de développement

Masques intelligents, détecteur de Covid corporel, télévision mini-led: le salon américain des nouvelles technologies se digitalise à cause de la pandémie. crédit photo : Boykov/Shutterstock / Boykov

A cause de la pandémie mondiale, l'édition 2021 du Consummer Electronic Show (CES) s'est essentiellement tenue en distanciel. Seuls 1000 exposants étaient présents sur le site de Las Vegas contre 4.500 en 2020. Toutefois, les inventeurs étaient au rendez-vous avec de nombreux outils censés aider à juguler la crise de la Covid-19.

La société Plott vient de réaliser une sonnette intelligente du nom d'Ettie capable de prendre la température des usagers et décider, en fonction, si oui ou non ils peuvent rentrer dans la maison. La marque BioIntelliSense développe des capteurs portables capables de détecter les symptômes grippaux. Une autre révolution a été présentée: le masque connecté. Le AirPop Active+ est un masque intelligent. Ce masque sera vendu 150 dollars. Il permet de mesurer la respiration de son usager tout en filtrant la qualité de l'air. L'entreprise n'est pas la seule sur ce secteur.

Amazfit compte proposer prochainement un masque connecté transparent capable de nettoyer ses filtres en 10 minutes à l'aide de lampes UV intégrées. D'autres entreprises construisent des purificateurs d'air ultra sophistiqués comme Wave Plus de chez Airthings. Il suit les niveaux de dioxyde de carbone, l'humidité et la température d'une pièce. L'objectif est ainsi de mieux repérer les chances probables de transmission du virus dans le lieu.

Pour cette édition un peu spéciale, tous les regards se sont portés sur les télévisions. Avec le déroulement prochain des Jeux Olympiques et de l'Euro de football, les constructeurs mettent les bouchées doubles pour offrir de nouveaux écrans derniers cris aux consommateurs.

C'est l'occasion d'en mettre plein la vue, notamment pour Samsung. Le coréen se lance sur le marché des téléviseurs micro-Led et dès mars 2021, les particuliers pourront s'offrir «The Wall». Un écran géants composé de 24 millions de mini Leds proposant une résolution de 110 pouces vendus... 100.000 euros. Les bordures de l'écran sont quasi inexistantes. Cela donne l'impression que le poste se font dans le mur. L'écran est d'ailleurs pliable en deux du coté de la hauteur pour faciliter son transport.

Dans la guerre des télés, on retrouve également Sony qui sera la première télévision à profiter de l'offre Google TV en 2021 sur deux nouvelles gammes d'écrans les A80J et X90J. Le poste intelligent pourra ainsi mettre en avant des contenus présents sur YouTube en fonction des préférences de l'usager.

Une autre nouveauté est l'intégration d'un nouveau processeur, le XR Cognitive. Une puce capable d'afficher des images comme le fait l'œil humain en faisant automatiquement le point sur une zone de l'écran. Même si aucun prix ni aucune date de lancement n'a pour l'instant été dévoilé, Sony a déjà annoncé la possibilité d'accéder via sa télévision à Bravia Core, une plateforme de SVOD/VOD gratuite avec des contenus de son catalogue diffusés dans une qualité Blu-Ray HD.

Le monde de l'automobile a également fait tourner les têtes de bien des visiteurs virtuels cette année. Sony a profité de l'évènement pour présenter son premier concept-car, le Sony Vision-S. Ce prototype de voiture ressemble à la Tesla Model S. La voiture possède à l'intérieur de l'habitacle un large écran au niveau du volant et est équipée de deux moteurs électriques de 200 kW chacun. Le bolide, s'il venait à voir le jour, pourrait ainsi passer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, avec une vitesse de pointe de 240 km/h.

Mercedes a également attiré l'attention avec son hyperscreen, disponible sur la prochaine Mercedes EQS. Cet écran de plus de 1 mètre regroupe l'instrumentation, la console centrale et un écran pour le passager. Doté du système MBUX, la voiture est capable de proposer des scenarios au passager en fonction de ses habitudes comme programmer automatiquement la fonction massage ou gérer la température ambiante.

Ces inventions jamais commercialisées

Les salons dédiés aux nouvelles technologies présentent toujours des inventions toutes plus folles les unes que les autres. Beaucoup de ces «concepts», ne dépassent pas le stade du projet imaginaire. Les amateurs de Retour vers le futur II penseront notamment à l'hoverboard, ce skateboard capable de flotter au-dessus du sol. De nombreuses entreprises ont tenté de le fabriquer sans succès. C'est également le cas pour les vêtements ajustables automatiquement. Toutefois, nul besoin de se plonger dans la fiction pour trouver des exemples. En 1930, W.G.H. Finch imagine un dispositif permettant d'imprimer le journal à domicile sans attendre la venue du facteur à l'aide d'une machine s'appuyant sur les ondes radios pour envoyer une photographie des titres du jour. Ensuite l'appareil charge l'ensemble des informations et les imprime. Le public n'a jamais pu s'offrir ce dispositif expérimental tant il était encombrant et lent (Comptez 15 minutes pour imprimer... une seule page). Une autre invention à n'avoir jamais dépassé le stade de prototype est la télévision projetée directement dans les lunettes. Une tentative a pourtant été réalisée en 1963 par Hugo Gernsback mais il ne parvint jamais à concrétiser son idée.