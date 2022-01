Arsène Lupin, Squid Game, Harry Potter… quand les séries et films à succès se vivent en mode Escape Game

Les meilleurs Escape Games à tester chez soi

Après leur succès en salles, les Escape Games se jouent désormais à la maison. Les kits d’Escape Game se développent et font maintenant de l’ombre à nos jeux de société . La petite start-up Escape Kit vend, par exemple, des scénarios à imprimer directement chez soi. On trouve surtout du contenu pour les enfants (comme une escape box sur le Petit Prince), mais il y a aussi quelques histoires qui pourraient intéresser les plus grands, comme celui inspiré de la Casa de Papel ou de Koh Lanta. Vous pourrez ainsi, avec les éléments fraîchement imprimés, redécorer votre salon l’espace de quelques heures. Le concept se décline dès l’âge de 5 ou 6 ans, avec des versions simplifiées, voire de poche («Escape Game Pocket», de Clementoni), ou à télécharger (escape-kit.com). On peut même tenter de s’évader tout seul, avec un livre pour maître de jeu, dès 9 ans ( Escape Book , de Larousse). Beaucoup d’éditeurs reprennent des licences de dessins animés ou d’émissions télé: Arsène Lupin, Fort Boyard, Scooby-Doo…