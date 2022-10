1083, Atelier Tuffery, Ecclo…: 4 marques de jeans made in France

4 marques de jeans made in France. crédit photo : Getty Images

Si le jean est le vêtement le plus porté dans le monde, c’est aussi l’un des plus polluants à fabriquer, entre la quantité d’eau nécessaire à la culture du coton, les pesticides ou le transport. De plus en plus de voix s’élèvent pour souligner son impact environnemental. Coup de projecteur sur 4 marques éco-responsables ayant choisi de produire en France.

1. 1083: le jean fabriqué à moins 1.083 kilomètres de chez vous

Créée en 2013, 1083 est la première à avoir contribué à la relance du jean made in France . Une promesse annoncée d’entrée de jeu, puisque le nom de la marque fait référence à la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées en France métropolitaine: Menton (Côte d’Azur) et Porspoder (Finistère). L’étiquette cousue sur chaque jean rappelle que ce dernier a été fabriqué “à moins de 1.083 kilomètres de chez vous”. Les produits sont confectionnés à partir de coton biologique certifié GOTS (Global Organic Textile Standard). Tous ont reçu le label “Origine France garantie”. Ce dernier certifie qu’au moins 50% de la valeur du produit est française (chez 1083, elle atteint 97%).

L’entreprise a lancé sa campagne Jeans Infinis. Elle permet de récupérer de vieux jeans pour en tisser de nouveaux. Elle a par ailleurs lancé le projet Linpossible. Il vise à permettre la relocalisation d’une filature de lin et de chanvre en France. Très engagée dans la promotion des savoir-faire français, 1083 a créé l’École du jean à Romans-sur-Isère, son site historique, en 2018.

1083 - À partir de 99 euros .

2. L’Atelier Tuffery: le plus ancien fabricant de jeans de France

Fondé en 1892, l’Atelier Tuffery est le plus vieux fabricant de jeans du pays. Ces derniers sont composés de coton bio GOTS, mais aussi de chanvre ou de laine. Ils sont conçus dans l’atelier de Florac, au cœur des Cévennes, à l’endroit même où le fondateur de la marque, Célestin Tuffery, produisit les premiers pantalons de travail teints à l’indigo. C’est désormais son arrière-petit-fils, Julien, qui tient les rênes de l’entreprise. Atelier Tuffery a créé un jean conçu entièrement en chanvre biologique cultivé dans le Lot, et un autre fabriqué à partir d’un tissu contenant de la laine française. Pour éviter le gaspillage et les stocks, l’entreprise fabrique à la demande.

Atelier Tuffery - De 100 à 290 euros .

3. Le Gaulois: le jean éco-responsable en lin normand

Jean-Charles Tchakirian a créé Le Gaulois en 2019 avec l’ambition de transformer l’industrie textile en proposant des jeans fabriqués à partir de lin normand. Contrairement au coton, le lin peut être cultivé dans l’Hexagone. De plus, il requiert beaucoup moins d’eau, il est moins sujet aux maladies (ce qui limite le recours aux pesticides), son tissage demande moins d’énergie, et la France est le premier producteur de lin au monde. Rien de plus logique donc que d’exploiter cette ressource pour confectionner des jeans 100% made in France.

Le Gaulois - À partir de 149 euros .

4. Ecclo: marque de mode éthique

Créée en 2018, Ecclo est une jeune marque française dont l’ambition est de créer des vêtements ayant l’impact environnemental le plus faible possible, en puisant dans l’existant. Ses collections, en série limitée, ne sont conçues qu’avec des matières déjà produites. Il s’agit soit de fibres recyclées, soit de tissus revalorisés grâce à l’ upcycling (ou surcyclage): tissus oubliés ou invendus, comme ces 38 rouleaux de denim brut filé et tissé dans les Vosges. La collection de “jeans imprévus” est composée à 100% de coton bio, entièrement revalorisé.

Ecclo - 120 euros .

Le jean en 5 chiffres clés - Entre 20 kg et 40 kg de CO2: l’impact environnemental moyen d’un jean. - 65.000 km: la distance qu’un jean peut parcourir avant d’arriver dans nos armoires (soit 1,5 fois le tour de la Terre). - Entre 7.000 et 10.000 litres: la quantité moyenne d’eau pour fabriquer un jean (soit entre 100 et 150 douches). - 88 millions: le nombre de jeans vendus en France chaque année (2,3 milliards dans le monde). - 65,6 milliards des dollars (66 milliards d’euros): le chiffre d’affaires du secteur en 2022 selon le cabinet Global Industry Analysts Inc. Il devrait atteindre 76,1 milliards de dollars ( 78 milliards d’euros ) d’ici 2026.

