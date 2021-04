Le debrief du 1er avril : le CAC 40 gagne 0,59% à la veille d'un grand week-end

Il commence bien ce 2e trimestre avec un CAC 40 qui finit en hausse de 0,59% vers les 6103 points à la veille d'un grand week end pascal pour le marché français qui ne sera ouvert ni demain ni lundi. Ce n'est pas non plus la folie côté volumes avec 3,3 milliards d'euros échangés seulement.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont rebondi de façon inattendue mais la croissance de l'activité manufacturière a accéléré plus que prévu en mars pour atteindre un pic de 37 ans. L'indice ISM manufacturier a progressé à 64,7.

On sait aussi un peu plus sur le plan d'infrastructures du président Biden qui pourrait injecter 2000 milliards de dollars supplémentaires dans différents secteurs comme le transport ou l'énergie. Résultat, les marchés sont bien orientés avec un Dow Jones à +0,3% à 33.090 points vers 17h45 et un Nasdaq en progression plus nette +1,46% vers les 13.440 points.

Valeurs en hausse

Solutions 30 s'est envolé de plus de 27% aujourd'hui. Le groupe avait été lourdement pénalisé les derniers mois à la suite d'un rapport anonyme cherchant "à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie". Eh bien le rapport d'audit indépendant commandé par le groupe a conclu « au caractère infondé et erroné" des accusations portées contre le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies.

Ça va bien aussi pour Soitec porté par la bonne santé du secteur alors que le géant TSMC a annoncé qu'il allait investir 100 milliards de dollars sur 3 ans pour augmenter sa capacité de production et éviter les pénuries.

Séance béton pour Vinci alors que le groupe a annoncé un accord avec le groupe espagnol ACS afin d'acquérir ses activités énergie pour environ 4,9 milliards d'euros. Et puis on appris que le groupe de BTP et concession s'orienterait vers une une action de concert avec Eiffage en vue de retirer la SMTPC de la cote après le rachat du solde du capital. Le projet serait libellé au prix de 23 euros par action SMTPC (dividende attaché), prix représentant une prime de 30,3% par rapport au cours de clôture de la veille

Sur le CAC 40, les valeurs de l'aéronautique / défense telles que Airbus, Thales et Safran avaient pris le commandement de l'indice

Valeurs en baisse

Séance difficile pour Atos qui a cédé 12,4%% sur la séance. Les commissaires aux comptes ont émis une réserve pour limitation de travaux portant sur deux entités juridiques américaines représentant 11% du chiffre d'affaires consolidé 2020 et nécessitant des travaux supplémentaires. Le groupe précise qu'à l'exception de cette réserve, les comptes consolidés du groupe sont certifiés et les états financiers publiés le 18 février 2021 restent inchangés. Citigroup a néanmoins dégradé sa recommandation sur le titre à "neutre" et retiré son objectif de cours le temps de pouvoir mieux évaluer la situation financière du groupe.

Les valeurs du pétrole se repliaient avec le baril de Brent à l'image de Technip Energies et Total.

Dans le rouge aussi, l'équipementier automobile plastic Omnium.

Et puis sur le CAC 40 L'Oréal et Carrefour figuraient également parmi les plus forts replis.

LG (redaction@boursorama.fr)