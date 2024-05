information fournie par So Foot • 19/05/2024 à 19:10

Zoumana Camara va quitter le PSG

Une page se tourne au PSG.

Arrivé comme joueur en 2007 en provenance de Saint-Étienne, Zoumana Camara a terminé sa carrière de joueur en Rouge et Bleu en 2015 et est devenu coach depuis. Mais l’homme qui a soulevé la « cope » en 2015 et qui entraînait les U19 depuis 2021 devrait quitter Paris à l’issue de cette saison 2023-2024 comme le révèle L’Équipe .…

AC pour SOFOOT.com