information fournie par AFP Video • 05/05/2025 à 23:22

Des accords sont signés au palais de l'Élysée à Paris entre la France et le Turkménistan dans les domaine des télécoms, de l'éducation ou encore de l'archéologie, alors que le président français Emmanuel Macron reçoit Gourbangouly Berdymoukhamedov, leader national du peuple turkmène et président du Conseil du peuple du Turkménistan, l'un des pays les plus reclus et autoritaires au monde. IMAGES