Yamal, Lamine d'or

Si le FC Barcelone peut encore croire à une qualification en finale de la Ligue des champions, il le doit beaucoup à Lamine Yamal. Buteur contre l'Inter, l'ailier catalan a surtout placé son talent au service du jeu. Et ça, ce n'est pas si courant dans le football moderne.

C’est l’histoire d’un gamin de 17 ans qui a déjà mis la planète football à ses pieds, et qui ne cesse de nous épater. Une fois encore, Lamine Yamal a éclaboussé la demi-finale aller de Ligue des champions de son immense talent contre l’Inter. Le lauréat du Trophée Kopa a allumé la lumière alors que Barcelone commençait à s’éteindre, pas à cause d’une panne générale cette fois, mais du réalisme froid des tueurs à gage milanais. On ne le remerciera jamais assez tant il a contribué à rendre cette soirée inoubliable pour tous les passionnés du ballon rond, un peu plus amoureux encore au terme de ce match.

Yamal à la folie, Dimarco à l’agonie

Pris dans la nasse italienne, parfaitement en place, le leader de la Liga a remis son destin entre les pieds bénis des dieux de son prodige. Et la magie a opéré, comme souvent. Sa vista lui a permis de se frayer un chemin jusque dans la surface pour réduire le score d’un délicieux plat du pied, trois minutes après le deuxième but de l’Inter. Federico Dimarco a vécu un calvaire face à lui, mangeant des crochets à volonté, et beaucoup d’herbe au passage. Le latéral italien est d’ailleurs sorti beaucoup plus tôt que d’habitude, dès la 56 e minute, probablement parce qu’il voyait flou. Malgré sa position excentrée, Yamal a touché 102 ballons au cours du match – juste derrière Pedri (107) et Frenkie de Jong (112), qui étaient davantage au cœur du jeu.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com