Votre réputation vaut de l'or !

Nous vivons une révolution silencieuse, alimentée par les générations montantes et que personne ne pourra interrompre. L'image et la communication sont en train de céder le pas à la réputation et à la confiance. Telle est la thèse du livre de Philippe Lentschener sobrement titré Réputation. Quelques indices, d'abord : la RSE. Ces trois lettres deviennent le vade-mecum indispensable de tout lancement de produit ou d'entreprise.La responsabilité sociale (ou sociétale) consiste, pour les entreprises, à intégrer des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités. L'auteur cite The Body Shop, Patagonia ou encore Dilmah Tea comme exemples d'entreprises qui se sont fait un nom grâce aux relations qu'elles ont tissées avec leurs consommateurs et à l'absolue transparence dans les conditions de fabrication de leurs produits. Elles ont su mettre en place un modèle envié et imité.Lire aussi, Les DNVB, une révolution consumériste et marketingLa confiance a une valeurCe concept, encore abscons pour beaucoup, a pourtant permis d'exercer de salutaires pressions sur certaines marques qui misent sur l'obsolescence programmée de leurs produits pour doper leur chiffre d'affaires. Avec un succès foudroyant. Selon l'auteur, « lorsque les consommateurs apprennent qu'un produit a une durée de vie supérieure à ses concurrents, ses ventes augmentent en moyenne de 56 % ». Mieux, « 90 % des consommateurs sont maintenant prêts...