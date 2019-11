Vladimir Poutine, bientôt aux Invalides ?

Le général Gudin passionne l'Élysée. Le corps de ce valeureux divisionnaire, proche de Napoléon et mort en août 1812 en Russie, a été retrouvé à Smolensk cet été et vient d'être identifié par des analyses ADN, comme Le Point l'a révélé. Le dossier est suivi par Bruno Roger-Petit, conseiller d'Emmanuel Macron, et Jean-Louis Georgelin, ex-Chef d'État-major des armées, et a déjà donné lieu à plusieurs réunions.L'Élysée accédera-t-elle à la demande du descendant du général, Albéric d'Orléans, d'organiser une cérémonie aux Invalides ? L'initiative est tentante et la présence de Vladimir Poutine, envisagée. Il s'agirait d'une bonne opération de soft power pour le chef du Kremlin, et une opportunité pour le président français de jeter les bases d'une coopération franco-russe plus apaisée.Poutine prêt à faciliter le retour du corpsSelon nos informations, le sujet avait été abordé par les deux chefs de l'État dès la visite de Poutine au fort de Brégançon, le 19 août dernier, jour anniversaire de la mort de Gudin sur le champ de bataille de la Valoutina Gora, il y a plus de deux siècles. Comme nous l'avions raconté, c'est Pierre Malinowski, président de la Fondation pour le développement des initiatives historiques franco-russes et très introduit à Moscou, qui avait organisé les fouilles archéologiques qui ont eu lieu au printemps et cet été à Smolensk et dans ses environs.Lire aussi EXCLUSIF. Napoléon : le...