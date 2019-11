Violences : le théâtre au service de la cause des femmes

Lætitia Desbois a 37 ans. Cette jolie femme vit à Paris et dirige le pôle prêt-à-porter d'un grand magasin proche de l'Opéra. Née à Dijon dans un milieu modeste, elle s'est battue pour gagner son indépendance avant de « monter à Paris » où, de son propre aveu, elle s'est « émancipée ». Divorcée du père de son premier enfant, elle a emménagé avec François Verlet, un cadre séduisant rencontré dans son entreprise. Ils se sont mariés et, comme dans les contes de fées, furent heureux. Au moins au début. Une petite fille est née de leur idylle, âgée aujourd'hui de trois ans.Les premières violences ont commencé pendant la grossesse de Lætitia. Des mots, d'abord, à la fois culpabilisants et avilissants. Des insultes, ensuite. Et puis les coups. Effusions, contusions? Le cercle vicieux s'est mis en place insidieusement. Les brutalités, psychiques et physiques, sont allées crescendo et ont fini par devenir courantes.Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2015, Lætitia alerte police secours : son mari l'a violée, elle veut déposer plainte. À l'autre bout du fil, l'accueil est glacial. Elle est en vie, elle est mariée, elle ne saigne pas, son mari a voulu coucher avec elle, où est le problème ? Lætitia insiste, on finit par prendre sa déposition.Les enquêteurs plongent dans l'intimité de ce jeune couple bien sous tous rapports. Il ne boit pas, il est plutôt séduisant, elle réussit, ils vivent dans un bel appartement. Mais...