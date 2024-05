Vincent Sierro : « Cette saison nous a fait grandir »

08 Vincent SIERRO (tfc) during the Ligue 1 Uber Eats match between Lorient and Toulouse at Stade du Moustoir on April 28, 2024 in Lorient, France. (Photo by Dave Winter/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Appelé dans une première liste de 38 noms, Vincent Sierro espère avoir la chance de défendre les couleurs de la Suisse. Surtout au vu de sa belle saison avec Toulouse, où il a guidé les Violets au cours d’une seconde partie de saison réussie. Et une belle fin ce dimanche au Stadium face à Brest ?

Vous venez de signer une victoire de prestige à Paris, dans la lignée d’une deuxième partie de saison réussie. Comment avez-vous vécu cette victoire dans un contexte particulier ?

C’était un match spécial, mais surtout pour Paris. On était très fiers de pouvoir gagner à Paris, je pense que ça illustre la bonne dynamique dans laquelle on est et cette confiance dans notre jeu, le fait de savoir défendre dans notre système, jouer haut, garder le ballon. C’est un peu le reflet de cette progression. L’évolution de l’équipe entre la première et cette 33 e journée est grande, chaque joueur est devenu plus mature.…

Propos recueillis par Tom Binet pour SOFOOT.com