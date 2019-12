Vers une pénurie de foie gras à cause de la grève ?

La grève en cours dans les transports depuis le 5 décembre risque d'impacter les fêtes de fin d'année à plus d'un titre. Si les Français craignent déjà de fortes perturbations à l'heure de rejoindre leurs proches un peu partout sur le territoire, ils risquent également d'être privés de foie gras. C'est ce qu'a révélé sur RTL, ce lundi, Frédéric Masse, patron de la maison éponyme, spécialisée dans les mets de Noël.« On a de la chance, parce qu'on a énormément de clients en expédition et en livraison, donc on arrive à se tirer d'affaire en ce début de mois de décembre. Mais la semaine décisive, c'est celle-ci, en ce qui nous concerne », a-t-il expliqué à la radio alors que son entreprise réalise « entre 23 et 25 % de [son] chiffre d'affaires » lors du seul mois de décembre. Et d'ajouter : « La semaine qui débute aujourd'hui représente près de la moitié [du chiffre d'affaires] du mois, donc c'est très important. »Lire aussi Fêtes de fin d'année : les bons aliments à mettre dans son assiette« Les grèves pèsent sur le moral des Français »« Je suis surtout inquiet pour nos clients parisiens, les restaurateurs, les traiteurs, les hôtels qui risquent de ne pas pouvoir être livrés », a précisé Frédéric Masse à la radio. Mais, pour le reste de la France, l'impact de la grève s'annonce limité, a poursuivi le chef d'entreprise. « Nous avons des sites à Strasbourg, Nantes et Lyon. Grâce à...