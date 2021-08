Vaccination Covid-19 : vers "une troisième dose" pour les plus âgés et fragiles, confirme Macron

La campagne de rappel vaccinal contre le virus se profile pour la rentrée.

Emmanuel Macron, le 21 juillet 2021, à Paris ( POOL / DANIEL COLE )

Au coeur de la trève estivale, Emmanuel Macron a une nouvelle fois pris la parole sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, pour confirmer la piste d'une troisième dose de vaccin anti-Covid-19 pour les plus âgés et fragiles à la rentrée scolaire.

"Il faut écouter les scientifiques avant toute chose", a rappelé le président de la République dans cette vidéo, publiée jeudi 5 août, répondant à la question "Est-ce qu'une troisième dose de vaccin sera nécessaire?".

"Quand on a eu le virus ou qu'on est vacciné, on développe des anticorps qui permettent de résister au virus. Ces anticorps, quand on est immunodéprimé, quand on est plus âgé ou plus fragile, on va les perdre plus rapidement. Il est maintenant établi que pour lutter contre ce virus, il faut des rappels. Il faudra vraisemblablement une troisième dose" , a t-il déclaré.

"Nous nous préparons à faire cette troisième dose, comme les autres pays européens, à faire cette troisième dose pour les personnes plus âgées et plus fragiles, à ce stade". "Mais on apprend à chaque étape", a t-il ajouté.

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des réanimations en France, au 4 août ( AFP / )

Depuis lundi, le chef de l'Etat poste sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, très regardés par les jeunes, des explications pédagogiques sur le vaccin, alors que doit être mis en place dans quelques jours un pass sanitaire obligatoire étendu à de nouveaux lieux publics, dont les cafés et restaurants. Sous réserve de la validation de la loi par le Conseil constitutionnel, dont le verdict est attendu dans la journée.