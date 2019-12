V?ux de Noël : la reine Elizabeth II fait passer Meghan à la trappe

Chez les Windsor, les fêtes de Noël offrent une excellente occasion aux règlements de comptes. Ainsi, la reine Elizabeth a profité de son traditionnel message de la Nativité pour faire passer à la trappe son petit-fils Harry et sa belle-fille Meghan pour avoir commis le crime de lèse-majesté.Lors de son allocution télévisée, qui doit être diffusée le 25 décembre en début d'après-midi, la souveraine a reconnu avoir passé une année « semée d'embûches ». Mais les photos bien en vue posées sur son bureau du château de Sandringham valaient tous les discours du Trône. Ses parents, Georges VI et la reine Elizabeth, Charles et Camilla, William et Kate en compagnie de leurs trois enfants ont été mis en avant. En revanche, pas la moindre trace de Harry, Meghan et Archie, qui ont disparu comme par enchantement.Une ambiance digne du KremlinLe chef de l'État a ainsi clairement fait savoir son déplaisir devant les coups de tête de Meghan et ses difficultés d'adaptation à la position de princesse royale. Sa mise à l'écart rappelle les disparitions de leaders en disgrâce du Kremlin gommés du jour au lendemain des photos officielles. On retrouve les mêmes ingrédients que jadis à Moscou, le même panier de crabes des ambitions, les détails extravagants et les rumeurs incontrôlables sur fond occulte de lutte pour le pouvoir au moment même où la nouvelle venue était parvenue au sommet.La diffusion, le 20 octobre 2019, d'un extraordinaire...