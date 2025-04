USA: les ventes de logements anciens en repli en mars

Les ventes de logements anciens ont fléchi le mois dernier aux Etats-Unis, légèrement en deçà des attentes, selon les données publiées jeudi par la fédération professionnelle NAR.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le mois dernier, 4,02 millions de maisons et appartements ont changé de main en rythme annualisé, c'est-à-dire en projetant ce rythme de ventes sur l'année entière.

Cela représente un retrait de 5,9% par rapport au mois précédent, et de 2,4% par rapport à un an plus tôt, selon le communiqué de la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Ces chiffres sont légèrement inférieurs aux attentes des marchés, qui anticipaient un recul moindre, avec autour de 4,13 millions logements revendus, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le prix médian de vente a atteint 403.700 dollars, "un niveau jamais vu pour un mois de mars et le 21e mois consécutif de hausse", est-il souligné dans le communiqué.

"Les achats et ventes de maisons sont restés atones en mars, le niveau élevé des taux des crédits immobiliers rendant plus difficile l'accès aux biens", relève le chef économiste du NAR Lawrence Yun, cité dans le communiqué.