USA: LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVÉ RALENTIT EN SEPTEMBRE (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a ralenti en septembre, ce qui suggère que la première économie du monde perd de l'élan en cette fin de troisième trimestre avec la persistance du risque sanitaire. L'indice composite, qui combine le secteur manufacturier et les services, a baissé à 54,4 pour le mois en cours contre 54,6 en août, montrent les résultats préliminaires, publiés mercredi, des enquêtes réalisées par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI). Le ralentissement s'explique principalement par le repli de l'indice des services, à 54,6 contre 55,0 en août. L'indice manufacturier a revanche légèrement progressé, à 53,5, alors qu'il était attendu inchangé à 53,1. Ces trois indices se maintiennent au-dessus du seuil de 50, soit en territoire de croissance. Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis est attendu en rebond de jusqu'à 32% en rythme annualisé au troisième trimestre après une contraction sans précédent de 31,7% sur la période avril-juin. Des doutes pèsent cependant sur le quatrième trimestre avec l'impasse dans les négociations entre la Maison blanche et le Congrès sur un nouveau plan de relance et les inquiétudes liées à l'approche de l'élection présidentielle de novembre, sans parler de la propagation du coronavirus. (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal)

