USA: l'activité manufacturière baisse en juin pour le 3e mois d'affilée, selon l'indice ISM

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a continué de baisser en juin, pour le troisième mois d'affilée, la demande restant contrainte par les taux d'intérêt élevés qui pèsent sur les investissements des entreprises, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM.

L'indice mesurant cette activité a enregistré une légère baisse de 0,2 point par rapport à mai, tombant à 48,5%. Un indice inférieur à 50% signale une contraction de l'activité.

Cela a déçu les analystes qui tablaient sur une amélioration, à 49,2%, selon le consensus de MarketWatch.

"La demande reste modérée, les entreprises démontrant leur réticence à investir dans le capital et les stocks en raison de la politique monétaire actuelle", entre autres, a commenté Timothy Fiore, responsable de l'enquête, cité dans le communiqué.

Les taux de la banque centrale américaine (Fed), qui guident les taux des crédits accordés par les banques, sont en effet depuis près d'un an à leur plus haut niveau en plus de 20 ans, dans la fourchette de 5,25 à 5,50%.

La Fed avait prévenu, lors de sa dernière réunion mi-juin, qu'il lui faudrait observer plusieurs mois de baisse de l'inflation pour qu'elle commence à réduire ses taux.

Les acteurs du marché s'attendent majoritairement à une première baisse lors de la réunion de septembre, selon les données de CME Group. La prochaine réunion de la Fed aura lieu fin juillet.

L'indice ISM est tombé en juin à son "niveau le plus bas depuis février. Une période prolongée de coûts d'emprunt élevés et de conditions de crédit serrées constituera probablement un frein à l'activité industrielle à court terme", relève Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics.

"Toutefois, une éventuelle baisse des taux d'intérêt et des mesures fiscales visant à encourager les investissements dans les capacités manufacturières nationales devraient être positives pour l'activité à terme", nuance-t-elle.

L'inflation a ralenti en mai aux Etats-Unis, à 2,6% selon l'indice PCE, privilégié par la Fed, et qu'elle veut ramener à 2%. Elle est de 3,3% selon l'indice CPI, sur lequel sont indexées les retraites.