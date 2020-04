Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020: Sanders "suspend" sa campagne et ouvre la voie à un duel Biden-Trump Reuters • 08/04/2020 à 18:07









USA 2020: BERNIE SANDERS "SUSPEND" SA CAMPAGNE WASHINGTON (Reuters) - Bernie Sanders a suspendu mercredi sa campagne pour l'investiture du Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, laissant l'ancien vice-président Joe Biden seul en lice pour affronter Donald Trump le 3 novembre. "Aujourd'hui, je suspends ma campagne. Mais alors que la campagne se termine, la bataille pour la justice continue", a écrit le sénateur indépendant du Vermont sur Twitter. Il devait s'adresser à ses partisans en direct par vidéo à 11h45 EDT (15h45 GMT), selon un communiqué. Cet abandon ouvre la voie à un duel entre Joe Biden, 77 ans, et Donald Trump, qui, à 73 ans, va chercher à effectuer un second mandat de quatre ans. Bernie Sanders, qui avait poussé Hillary Clinton dans ses retranchements en 2016 au cours des primaires démocrates, était soumis à une forte pression depuis les larges victoires remportées par Joe Biden le 17 mars en Floride, en Arizona et dans l'Illinois. Le sénateur du Vermont, qui se définit comme un socialiste aux idées le situant à l'aile gauche du Parti démocrate, a pourtant dominé la course à l'investiture dans un premier temps mais sa candidature s'est ensuite rapidement essoufflée à partir de sa défaite en Caroline du Sud fin février. A mesure que Joe Biden reprenait le dessus, les démocrates modérés se sont progressivement regroupés autour de l'ancien vice-président, dont l'expérience dans la gestion des affaires de l'Etat peut en outre apparaître comme un atout en pleine épidémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis. Cette crise sanitaire a aussi bouleversé le calendrier des primaires démocrates, certains votes ayant été reportés tandis que d'autres sont en suspens. (Doina Chiacu, version française Henri-Pierre André, Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

