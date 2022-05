Union européenne : un accord trouvé sur un remplissage minimal des réserves de gaz

Les États membres se sont accordés sur un règlement prévoyant que chaque pays remplisse ses réserves de gaz à "au moins 80%" de leur capacité d'ici à novembre.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Après de longues tractations, une solution face à la crise du gaz se dessine. Le Parlement européen et le Conseil -représentant les Vingt-Sept- sont parvenus à un accord, jeudi 20 mai, sur un règlement prévoyant que les États membres remplissent leurs réserves de gaz à "au moins 80%" de leur capacité d'ici novembre, ont annoncé les deux institutions. Selon cet accord, le niveau minimal obligatoire de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz sera porté à 90% pour les périodes hivernales suivantes, afin de garantir un approvisionnement suffisant à l'UE.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis en évidence la dépendance au gaz russe des Européens . Pour 2022, l'objectif minimum est de 80% mais "l'Union s'efforcera d'atteindre collectivement le remplissage de 85% de la capacité des stockages souterrains de gaz". Parmi les pays de l'UE, neuf (Chypre, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, la Lituanie, le Luxembourg, Malte et la Slovénie) ne disposent pas d'installations de stockage de gaz.

Des objectifs de stockages qui pourraient être atteints

Ils devront s'assurer qu'au moins 15% de leur consommation moyenne des cinq dernières années soit stockée dans un autre État membre. Les facilités de stockage dans cinq pays (Allemagne, Italie, Pays-Bas, France et Autriche) représentent les deux tiers de la capacité totale de l'UE. Le Conseil précise aussi que "les États membres pourraient partiellement atteindre l'objectif de 90% en comptant les stocks de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de carburants alternatifs".

Carte de l'Ukraine montrant la situation du conflit en Ukraine au 10 mai et mettant en évidence le réseau de gazoducs par lequel transite le gaz russe vers l'Europe occidentale et les installations clés de Sokhranivka et Novopskov ( AFP / )

L'accord, basé sur une proposition de la Commission européenne présentée le 23 mars, devra encore être formellement approuvé par le Parlement et le Conseil pour entrer en vigueur. L'UE a aussi mis en place une plateforme d'achats communs de gaz naturel , de GNL et d'hydrogène, qui doit permettre de négocier de meilleurs tarifs et de respecter ces obligations en matière de stockage. Une première réunion a eu lieu en avril.

Une diversification des fournisseurs

En 2021, l'UE a importé environ 155 milliards de mètres cubes de gaz russe, ce qui représente 45% de ses importations gazières et près de 40% de sa consommation. Bruxelles a déjà engagé une diversification de ses fournisseurs , en se tournant notamment vers les États-Unis, l'Algérie et le Moyen-Orient.

La Commission veut réduire des deux tiers ses achats de gaz russe dès cette année et en totalité avant 2030. Elle a présenté mercredi un plan à 210 milliards d'euros qui prévoit d'accélérer le recours aux renouvelables et des économies d'énergie. Les Européens ont déjà annoncé la fin des importations de charbon russe à partir d'août prochain et un embargo sur le pétrole pour la fin de l'année est en cours de discussion parmi les États membres.