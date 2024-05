Une dernière danse sous le signe de la violence

Opposant les deux meilleures équipes de l’année 2024 en Ligue 1, la finale de Coupe de France devait clore la saison sur un feu d’artifice. Mais on retiendra davantage le panache de fumée qui se dégageait du péage de Fresnes sur l’A1, symbole d’une nouvelle soirée de violences entre supporters.

La Division nationale de lutte contre le hooliganisme avait classé la finale de la Coupe de France à très haut risque en matière de sécurité. Malheureusement, les craintes se sont vérifiées samedi. Plus de deux heures avant le coup d’envoi de la rencontre au stade Pierre-Mauroy, le péage de Fresnes a pris des airs de ring à ciel ouvert. Alors qu’il ne leur restait plus qu’une soixantaine de kilomètres pour arriver à destination, des cars de supporters parisiens et lyonnais se sont retrouvés nez à nez, et la situation a vite dégénéré. À l’arrivée, un bus incendié, deux autres endommagés, des coups échangés et 30 supporters blessés (14 ont nécessité une prise en charge médicale selon la préfecture). Huit policiers ont également été légèrement touchés. Le bouquet final d’une saison chaotique sur le plan du supportérisme.

Aucun incident ne s'est produit pendant la rencontre au Stade Pierre-Mauroy, près de Lille, mais l'avant-match a été terni par des affrontements entre supporters des deux clubs : ils ont fait une trentaine de blessés légers à un péage de l'A1 et un bus a été calciné #AFP 2/2 pic.twitter.com/vYqAInI8nF…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com