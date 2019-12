Un Noël à Abu-Gosh, village musulman dans un pays à majorité juive

Ni guirlandes, ni sapins décorés, ni Père Noël. À Abu-Gosh, un village arabe israélien à une douzaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, rien n'indique que la fête de la nativité est toute proche. Il faut dire que les habitants sont musulmans. Pourtant, dès que l'on pousse la porte de l'abbaye bénédictine Sainte-Marie de la Résurrection, la magie opère. Avec d'abord la cour d'entrée où se dressent palmiers et pins maritimes, l'antichambre d'un magnifique jardin qui court en hauteur. À gauche, le bâtiment où habitent les frères. Dès l'auvent, Noël est là avec ses décorations traditionnelles. Et il suffit de pousser la porte pour que la beauté de la fête se déploie. Le grand sapin illuminé, les guirlandes qui s'entrecroisent, les étoiles or et rouge qui descendent du plafond et bien sûr la crèche. Au même moment, dans l'église croisée, construite au XIIe siècle par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, moines et bénévoles s'affairent pour que la célébration de la Nativité soit la plus belle possible.Don de l'Empire ottoman en 1873C'est le frère Louis-Marie Coudray qui me reçoit. Après le décès, le 6 juillet dernier, du révérend père abbé Charles Galichet, c'est lui qui préside aux destinées de ce monastère bénédictin, domaine national français depuis qu'en 1873 l'Empire ottoman en a fait don à la France. L'autre particularité de cette communauté religieuse est d'accueillir sur le même site, mais dans des...