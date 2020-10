Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un diamant rose extrêmement rare pourrait atteindre jusqu'à 38 millions de dollars aux enchères Reuters • 12/10/2020 à 15:32









UN DIAMANT ROSE EXTRÊMEMENT RARE POURRAIT ATTEINDRE JUSQU'À 38 MILLIONS DE DOLLARS AUX ENCHÈRES HONG KONG, (Reuters) - Le "Spectre de la rose", un diamant russe extrêmement rare de couleur rose, pourrait atteindre jusqu'à 38 millions de dollars (32 millions d'euros) lors de sa mise aux enchères le 11 novembre, a déclaré lundi la maison de ventes aux enchères Sotheby's. Le diamant de 14,83 carats, baptisé en l'honneur du ballet russe de Vaslav Nijinsky, est le plus grand de sa catégorie à être mis aux enchères. Il a été taillé par l'entreprise d'extraction diamantifère russe Alrosa dans le Nijinsky, le plus grand diamant brut rose clair jamais trouvé à ce jour en Russie, peut-on lire sur le site Internet de Sotheby's. Le "Spectre de la rose" devrait établir un nouveau record de vente car comme l'explique certains analystes, les diamants roses sont rares et très prisés par les collectionneurs. Si certains diamants sont naturellement colorés, c'est parce qu'ils possèdent une structure particulière qui réfracte différemment la lumière et leur prodigue ainsi leurs couleurs exceptionnelles. La pierre sera exposée à Hong Kong, Singapour et Taipei avant d'être mise aux enchères à Genève le 11 novembre. (Yoyo Chow et Farah Master, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

