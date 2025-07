Indonésie: 6 morts, 30 disparus dans le naufrage d'un ferry au large de Bali

Des proches attendent des nouvelles de l'opération de recherche après le naufrage d'un ferry au large de l'île indonésienne de Bali, qui a fait plusieurs dizaines de disparus, à Banyuwangi, dans l'est de Java, le 3 juillet 2025 ( AFP / STR )

Au moins six personnes sont mortes et une trentaine sont portées disparues après le naufrage mercredi soir d'un ferry transportant 65 personnes vers l'île de Bali en Indonésie.

Les sauveteurs tentent jeudi de trouver les 30 personnes toujours manquantes suite au naufrage survenu peu avant minuit. Le ferry était parti de Banyuwangi, sur la côte orientale de Java, pour rejoindre le nord de l'île de Bali, selon l'agence nationale de recherche et de sauvetage.

Une sixième victime - un garçon de trois ans - a été retrouvée morte jeudi dans la soirée, ont indiqué des responsables des opérations de sauvetage, soit une de plus que le bilan précédent qui s'élevait à 5 morts.

Les autorités n'ont pas précisé si des étrangers se trouvaient à bord.

Indonésie : naufrage d'un ferry entre Java et Bali ( AFP / Pauline PAILLASSA )

"Tous les équipements de recherche et de sauvetage ont été utilisés (...) ce qui a conduit à la découverte de 29 survivants et six [victimes] qui sont mortes", a déclaré aux journalistes Ribut Eko Suyatno, responsable des opérations de l'agence nationale de recherche et de sauvetage.

Les recherches pour retrouver les victimes manquantes seront suspendues jeudi dans la soirée et reprendront vendredi, a indiqué un membre de l'équipe de recherche et de sauvetage de Surabaya.

"Le ferry a gîté et a immédiatement coulé", a déclaré Eka Toniansyah, une survivante, aux journalistes dans un hôpital de Bali. "La plupart des passagers venaient d'Indonésie. J'étais avec mon père. (Il) est décédé".

- Mauvais temps -

Des vagues de 2,5 mètres de haut accompagnées de "vents forts et d'un fort courant", ont initialement perturbé les opérations de secours, a expliqué Nanang Sigit, directeur de l'agence de sauvetage locale basée à Surabaya.

"Le KMP Tunu Pratama Jaya (...) a sombré environ 25 minutes après avoir levé l'ancre," a indiqué l'agence de Surabaya, précisant que le ferry "transportait également 22 véhicules, dont 14 camions".

Le président indonésien Prabowo Subianto, en visite en Arabie Saoudite, a ordonné le déploiement immédiat des secours d'urgence, a déclaré le secrétaire du cabinet Teddy Indra Wijaya dans un communiqué jeudi.

Les secours recherchent plusieurs dizaine de disparus dans le détroit de Bali après le naufrage d'un ferry au large de l'île indonésienne, tandis que des proches des passagers attendent à Banyuwangi, dans l'est de Java, le 3 juillet 2025 ( AFP / STR )

Le ferry a sombré en raison "du mauvais temps", a indiqué ce dernier.

La traversée du port de Katapang, à l'est de Java vers le port de Gilimanuk, au nord de Bali, séparés d'environ 5 km, dure environ une heure, et est couramment effectuée par les habitants de la région.

Selon la liste des personnes embarquées, "53 passagers et 12 membres d'équipage", étaient à bord, a précisé jeudi l'agence de recherche et de sauvetage, ajoutant que le navire avait sombré vers 23H20 heures locales (15H20 GMT).

Les équipes de secours tentent de vérifier si le nombre de personnes à bord est conforme à la liste déclarée.

Quatre des survivants connus ont utilisé un canot de sauvetage du ferry et ont été retrouvées en mer tôt jeudi matin.

- Opérations de secours -

Plus d'une cinquantaine d'agents de la marine et de la police à bord de canots de sauvetage ont été dépêchés vers la zone et un navire a ensuite été envoyé de Surabaya.

"Nous nous concentrons toujours sur les recherches à la surface de l'eau où les premières victimes ont été retrouvées", a déclaré M. Nanang jeudi, ajoutant que les équipes élargiraient les recherches en fonction des courants.

Des proches attendent des nouvelles de l'opération de recherche après le naufrage d'un ferry au large de l'île indonésienne de Bali, qui a fait plusieurs dizaines de disparus, à Banyuwangi, dans l'est de Java, le 3 juillet 2025 ( AFP / STR )

Les accidents maritimes surviennent régulièrement en Indonésie, un vaste archipel d'environ 17.000 îles, en partie en raison de normes de sécurité laxistes.

En mars, un bateau transportant 16 personnes a chaviré dans des conditions de mer agitée au large de la même île touristique de Bali. Une Australienne a trouvé la mort et au moins une autre personne a été blessée.

En 2018, plus de 150 personnes sont mortes lorsqu'un ferry a sombré dans le lac Toba, l'un des lacs les plus profonds du monde sur l'île de Sumatra.

En 2022, un ferry transportant plus de 800 personnes s'était échoué dans des eaux peu profondes au large de la province de Nusa Tenggara orientale, dans l'est de l'archipel, et est resté bloqué pendant deux jours avant d'être dégagé. Aucun blessé n'avait été signalé.