Tunisie : Dar Dhiafa, la fabrique du gouvernement

C'est dans ce quartier huppé de Carthage, belles villas et vue sur mer, que l'on concocte les gouvernements. Le parti arrivé en tête aux élections législatives doit choisir celui qui formera le prochain gouvernement. Il s'installera pour ce faire dans un petit palais, celui de Dar Dhiafa. Habib Jemli, 60 ans, travaille depuis le 15 novembre sur cette distribution ministérielle. Une tâche qui relève plus du mikado politique que de la logique programmatique. Explications.Une Assemblée sans majoritéL'adoption de la nouvelle Constitution, le 25 janvier 2014, a consacré un régime politique quasi parlementaire. Le président de la République, élu au suffrage universel direct, régente les domaines de la défense et des affaires étrangères. Pour les autres missions, c'est le Parlement qui a les pleins pouvoirs. Il peut faire et défaire les gouvernements. Le système a été adopté afin d'éviter les travers des régimes passés : présidence à vie d'Habib Bourguiba, Ben Ali réélu à cinq reprises avec des scores soviétiques. Problème : l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), issu des urnes du 6 octobre dernier, n'a pas de majorité réelle. Le parti islamiste Ennahdha est arrivé en tête avec 54 députés sur 217. Il a choisi un quasi inconnu, Habib Jemli (secrétaire d'État à l'Agriculture en 2011), pour former le prochain gouvernement. Il n'est pas membre du parti mais sympathisant. Dans l'attente, c'est Youssef Chahed qui expédie les...