Tu sais que tu as kiffé le Liverpool de Klopp quand...

Ce dimanche, Jürgen Klopp vivra son 491e et dernier match en tant qu’entraîneur de Liverpool. La fin d’une romance entamée en octobre 2015, au cours de laquelle les Reds ont remporté huit trophées. C’était long, et c’était bon. Toi, tu sais que tu as pris ton pied devant le LFC made in Klopp quand...

… tu es un être vivant doué de sensibilité, qui ressent des émotions.

… tu n’es pas quatrième arbitre.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com