TRUMP ET MACRON PRÉOCCUPÉS PAR LES TENSIONS GRÉCO-TURQUES, SELON LA MAISON BLANCHE WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont exprimé lors d'un entretien téléphonique vendredi leur préoccupation à l'égard des tensions "croissantes" entre la Grèce et la Turquie, alliés de l'Otan, a déclaré un porte-parole de la Maison blanche. Ankara a prévenu dans la journée que Paris devait s'abstenir de toute mesure conduisant à une aggravation des tensions en Méditerranée orientale, deux jours après qu'un bâtiment militaire grec et un navire de la marine turque ont été impliqués dans une collision sans gravité mais que la Turquie a qualifiée de "provocation". (Steve Holland; version française Jean Terzian)

