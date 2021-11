Transferts d'argent vers les pays étrangers : Mélenchon fustige la proposition "bombe atomique" de Montebourg sur les clandestins

L'ancien ministre de l'Economie souhaite "taper au portefeuille" des personnes visées par des mesures d'expulsion.

"C'est une mesure cruelle, injuste et absolument contre-productive". Jean-Luc Mélenchon a vivement critiqué la sortie d'Arnaud Montebourg , qui dit vouloir bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion du territoire français, s'attirant de nombreuses critiques à gauche. L'ancien ministre et entrepreneur vise notamment ici les transferts effectués via Western Union.

"C'est une mesure d'une cruauté totale. Les gens qui quittent leur pays, c'est une souffrance de s'en aller. Lorsqu'ils arrivent dans les pays où ils vont trouver du travail, envoyer des sous à la famille au pays d'origine, c'est la base de tout, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont partis !", a répondu sur ce sujet Jean-Luc Mélenchon, à l'antenne de RTL , lundi 8 novembre. Le leader de la France insoumise dresse un parallèle entre Arnaud Montebourg, Marine Le Pen et Eric Zemmour. "Comme il y a des gens qui sont expulsables et que les gouvernements n'acceptent pas de les recevoir, Monsieur Montebourg propose, ainsi que monsieur Zemmour et madame Le Pen, de punir d'une manière générale les ressortissants immigrés qui travaillent en France des pays considérés, c'est à dire des gens qui ne sont pour rien dans tout ça ! (...) C'est cruel et c'est stupide !, juge t-il.

Une "bombe atomique" pour faire "plaisir au pire de ce pays"

Jean-Luc Mélenchon évoque également une méthode de transfert qui demeure selon lui un poumon de certains pays. "Cet argent qui revient vers les familles est l'aide considérée comme la plus efficace pour ces pays parce qu'elle va directement à la famille. Y a pas de corruption, pas d'interception en cours de route". "Il y a des pays pour qui ces transferts représentent 25% de leurs richesses (...)", avance t-il, estimant que la proposition d'Arnaud Montebourg est "une bombe atomique lâchée sur ces pays à la faveur d'une petite phrase pour faire plaisir au pire de ce pays".

La proposition de l'ex-PS a suscité de nombreuses critiques à gauche l'accusant de reprendre des thèmes de l'extrême-droite. "Ne passez pas sur ce terrain glauque", l'avait ainsi déjà exhorté Jean-Luc Mélenchon.