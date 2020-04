Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tout sera fait pour reconstruire Notre-Dame en cinq ans, dit Macron Reuters • 15/04/2020 à 09:32









TOUT SERA FAIT POUR RECONSTRUIRE NOTRE-DAME EN CINQ ANS, DIT MACRON PARIS (Reuters) - Un an jour pour jour après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a assuré mercredi que tout serait fait pour tenir le délai de cinq ans qu'il avait fixé pour sa reconstruction, en dépit de l'arrêt des travaux depuis un mois en raison de l'épidémie de coronavirus. "Nous reconstruirons Notre-Dame en cinq ans, ai-je promis. Nous ferons tout pour tenir ce délai", a déclaré le chef de l'Etat français dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter. "Bien sûr, le chantier est en suspens en ce moment du fait de la crise sanitaire mais il redémarrera dès que ce sera possible." "Je ne crois pas que l'attentisme, le désarroi, soit une réponse au défi du temps", a-t-il ajouté. "Se fixer des objectifs volontaristes, se mobiliser pour y parvenir, être à la hauteur des grandes constructions qui ont fait notre histoire. C'est cette force d'âme qu'exigent les temps présents." "Il y a eu le temps de l'épreuve et de l'émoi, puis le temps de la réflexion. Mais c'est bien désormais le temps de la reconstruction qui est engagé", a-t-il poursuivi. "Sauveteurs, donateurs, bâtisseurs, une nouvelle fois merci. Vous avez pavé le chemin de ces jours meilleurs qui approchent où les Français retrouveront la joie d'être ensemble et où la flèche de Notre-Dame s'élancera de nouveau vers le ciel." L'incendie le 15 avril 2019 de la cathédrale, immortalisée par la peinture, la littérature ou encore le cinéma, avait soulevé un vague d'émotion et fait la Une des grands titres de la presse internationale. Le sinistre, qui avait notamment provoqué l'effondrement de la flèche de la cathédrale, érigée par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle, avait engendré un afflux de plusieurs centaines de millions d'euros de promesses de dons pour sa reconstruction. Déjà suspendus l'an dernier en raison d'un risque de contamination liée aux particules de plomb, les travaux de consolidation-sécurisation de l'édifice gothique ont été une nouvelle fois interrompus mi-mars "jusqu'à nouvel ordre" compte tenu de l'épidémie de coronavirus en cours. (Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

