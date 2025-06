Tourisme: hausse de la fréquentation internationale et "effet JO" portent l'été, selon le ministère

La tour Eiffel lors des Jeux olympiques, le 11 juillet 2024 ( AFP / Luis ROBAYO )

Les voyants touristiques sont au vert en France sur les premiers mois de l'année, et l'été s'annonce sur la même lancée, porté par une fréquentation internationale en hausse malgré le contexte géopolitique et un effet Jeux olympiques "toujours perceptible", selon le ministère du Tourisme lundi.

"Malgré un contexte géopolitique complexe, le tourisme international reste très dynamique: fin avril, les recettes générées par les visiteurs étrangers depuis le début de l’année atteignent 21,4 milliards d’euros, en hausse de 8% par rapport à 2024", indique un communiqué conjoint du ministère et d'Atout France, l'agence qui promeut le tourisme français à l'étranger

Les clientèles les plus contributrices ont été les Allemands (+25%), les Néerlandais (+24%) et les Espagnols (+15%). A l'inverse les recettes provenant des Britanniques baissent de 18% sur les quatre premiers mois de l’année.

Pour cet été, les réservations sont "sensiblement en hausse", avec des carnets de réservation de location de la saison d’été en hausse de 16% (réservation juin à août) sur un an (source FTO - LightHouse) et une hausse attendue de 1,7% des nuitées dans l’hôtellerie de plein air pour juillet et août.

Les prévisions d'arrivées aériennes internationales (source FTO - ForwardKeys) "annoncent une progression de 4,7% sur la période juin-août 2025 par rapport à 2024 sur la même période".

Les visiteurs du Danemark, de Suède et d'Australie (+15%) du Canada et de Chine (+10%) seront plus nombreux en France cet été, les Américains aussi, dans une moindre mesure (+3%).

"Il faut attirer plus de touristes mais surtout qu’ils dépensent plus", a commenté auprès des Echos la ministre du Tourisme, Nathalie Delattre, estimant qu'il fallait "travailler sur notre stratégie de valeur".

"Quels sont les marchés prioritaires de demain pour maximiser les recettes internationales sans dégrader notre bilan carbone ? (...) Comment s’assurer que notre offre soit toujours différenciante dans une compétition internationale féroce ? C'est à tout cela que nous travaillons actuellement", a-t-elle détaillé au journal.

De premières mesures en ce sens seront présentées fin juillet.

Si la fréquentation internationale est prévue en hausse, la saison sera toutefois "très majoritairement portée par le tourisme domestique" "stimulé notamment par l’effet JOP (Jeux olympiques et paralympiques, NDLR)", selon le ministère, qui s'appuie sur un baromètre Les entreprises du Voyage/Orchestra.

Selon cette enquête, "30% des Français déclarent avoir davantage envie de faire un séjour touristique à Paris cet été avec le souvenir de l’ambiance olympique 2024, le taux est légèrement supérieur (33%) pour ceux qui envisagent un séjour d’ici la fin de l’année".

"L'effet des Jeux olympiques demeure palpable et nourrit l'envie de découvrir ou redécouvrir la France", estime la ministre, citée dans le communiqué.

C'est toutefois le prix "le premier critère guidant le choix de destination des Français (39%) (puis le climat avec 35%) et 50% des personnes interrogées entendent faire des économies sur leur budget vacances", souligne le ministère.

Près des deux tiers des Français envisagent ainsi de consacrer moins de 1.000 euros par personne et près d'un tiers, moins de 500 euros.