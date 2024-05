Terzić : « Nous avons mérité d'atteindre cette finale »

Et si ça finissait sur une finale 100% allemande, cette affaire ?

Personne ou presque n’imaginait le Borussia Dortmund pouvoir se faufiler jusqu’en finale de cette Ligue des champions. C’est pourtant le cas, après une nuit de rêve au Parc des Princes ce mardi soir (0-1). L’artisan de cette victoire allemande, Edin Terzić, a savouré en conférence de presse : « C’est presque surréaliste mais on a réussi à le faire. Nous avons mérité d’atteindre cette finale. On a réussi à gagner face à une équipe qui développe une telle force. Et on l’a fait sur deux matches. On a provoqué aussi un peu de chance. Je suis très fier de mon équipe et de tout le club. » …

AL pour SOFOOT.com