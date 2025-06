Suppression des pièces de 1 ou 2 centimes : quels impacts sur les Français ?

(Si les pièces de 1 ou 2 centimes d'euro venaient à disparaître, quelles seraient les conséquences sur le quotidien des Français ? Visuel Adobe Stock)

La suppression des pièces de 1 ou 2 centimes d'euro en France est un vieux serpent de mer. Si cette mesure a déjà été adoptée dans certains pays européens, quelles seraient les conséquences sur le quotidien des Français, encore attachés aux espèces ? Point de situation.

Des motivations économiques

L'une des principales raisons qui poussent à envisager la suppression des plus petites pièces de monnaie est d'ordre économique. En effet, le coût de fabrication de ces pièces dépasse souvent leur valeur faciale. Pour produire une pièce de 1 centime, il faut en moyenne 1,65 centime d'euro, ce qui signifie que l'État dépense davantage pour les produire que ce qu'elles permettent d'acheter réellement. Ce paradoxe économique pèse sur les finances publiques, d'autant plus que la demande pour ces pièces reste relativement faible, voire symbolique.

Par ailleurs, les pièces de 1 et 2 centimes circulent peu. Contrairement aux pièces de plus forte valeur, elles ne changent pas fréquemment de main. Beaucoup de Français les laissent dormir dans un tiroir, un porte-monnaie ou un vide-poches, sans jamais les réutiliser, faute d'attractivité. Cette stagnation limite leur utilité réelle dans l'économie quotidienne et contribue à l'accumulation de ces petites pièces dans les foyers, qui finissent par être oubliées.

Disparition de certaines pièces rouges : quels pays ont déjà franchi le pas ?

Plusieurs pays européens ont déjà pris la décision de supprimer les pièces de 1 et 2 centimes. L'Irlande a été l'un des premiers à lancer le mouvement en 2015, suivie de la Finlande, des Pays-Bas et de la Belgique (1). Dans ces pays, la suppression s'est accompagnée de la mise en place d'un système d'arrondis lors des paiements en espèces, afin d'éviter les problèmes de rendu de monnaie.

Cette évolution crée aujourd'hui une zone euro à deux vitesses : certains pays continuent d'utiliser les petites pièces, tandis que d'autres s'en sont déjà débarrassés. Cette situation pourrait inciter à terme l'ensemble de la zone euro à harmoniser ses pratiques et à envisager un renoncement progressif aux plus petites pièces. Toutefois, la France reste pour l'instant attentiste, observant les conséquences de ces choix chez ses voisins avant de statuer définitivement.

Qu'en pensent les Français ?

Selon un sondage réalisé par la Commission européenne (2), 72% des Européens considèrent que les pièces de 1 et 2 centimes ne leur sont plus utiles. Cependant, la situation est différente en France, où les citoyens semblent plus attachés à ces petites pièces. Seulement 51% des Français se disent favorables à leur suppression. Malgré une utilisation croissante des moyens de paiement digitaux, la monnaie fiduciaire conserve une valeur symbolique forte pour une partie de la population. En effet, les petites pièces sont perçues comme un gage de liberté et de confiance dans la monnaie, permettant de payer précisément la somme due.

Quand utilise-t-on encore les petites pièces ?

Les pièces de 1 et 2 centimes sont encore utilisées dans certaines situations du quotidien. Elles servent notamment à faire l'appoint lors de paiements en espèces, et à ne pas recevoir une quantité importante de monnaie en retour. Les commerçants les utilisent également pour rendre la monnaie, bien que beaucoup cherchent à simplifier les prix affichés afin de limiter la manipulation, le stockage et le comptage de ces petites pièces dans leur caisse. Certains établissements mettent à disposition une coupelle pour les pourboires, où les clients peuvent se débarrasser de leurs pièces rouges, contribuant ainsi à une forme de solidarité discrète mais appréciée.

Pour rappel, il existe aujourd'hui plusieurs moyens d'écouler les petites pièces de monnaie : chez les commerçants, à la banque si vous constituez un rouleau complet ou dans certaines grandes surfaces qui vous les échangent contre des bons d'achat à utiliser dans leur enseigne (3) .

A lire aussi // Ces 8 raisons légitimes pour un commerçant de refuser le paiement en espèces

Quels impacts sur les Français d'une suppression des pièces de 1 ou 2 centimes ?

La suppression des pièces de 1 et 2 centimes aurait plusieurs conséquences possibles pour les Français.

Tout d'abord, elle impliquerait la généralisation des arrondis lors des paiements en espèces. Cette pratique, déjà en vigueur dans les pays qui ont supprimé ces pièces, pourrait entraîner une légère inflation mécanique, les prix ayant tendance à être arrondis à la hausse plutôt qu'à la baisse par les commerçants. Cette crainte est régulièrement exprimée par les associations de consommateurs, soucieuses de préserver le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.

Par ailleurs, la disparition des petites pièces pourrait avoir un impact sur l'apprentissage de la monnaie chez les enfants. Les plus jeunes utilisent souvent ces pièces pour apprendre à compter, à rendre la monnaie ou à recevoir leur argent de poche. Leur suppression pourrait donc priver les enfants d'un outil pédagogique simple, accessible et concret.

Enfin, la question des dons et de la solidarité en espèces se pose également. Les petites pièces sont fréquemment utilisées pour les dons dans les boîtes à la sortie des magasins, les troncs dans les lieux de culte ou encore les collectes d'associations caritatives. Leur disparition pourrait réduire le montant des dons spontanés, qui reposent souvent sur la générosité des passants (3).

A savoir Quels sont les quatre scénarios probables ? Face à ce débat, plusieurs scénarios sont envisageables pour le devenir des pièces de 1 et 2 centimes en France. Le premier consisterait en un abandon brutal de ces pièces. Le deuxième scénario serait un retrait progressif, ciblant d'abord les pièces les moins utilisées. Une troisième option pourrait être la modification de la composition des pièces, afin de réduire leur coût de fabrication tout en les maintenant en circulation (3). Enfin, la France pourrait choisir de maintenir le statu quo. Cette dernière option est souvent soutenue par les associations de défense des consommateurs, qui craignent un impact sociétal négatif avec la suppression rapide et unilatérale des petites pièces rouges.

Le devenir des pièces de 1 ou 2 centimes d'euro en France semble faire polémique entre leurs détracteurs, qui les trouvent encombrantes, chronophages et futiles et leurs défenseurs, qui assument de vouloir les conserver pour des prix plus précis en magasin et un altruisme facilité, grâce à des petites pièces réservées aux dons.

À lire aussi

Futurs billets en euro : thèmes, personnalités… tout savoir avant qu'ils n'arrivent !

Quels billets encore en circulation en France sont les plus prisés par les collectionneurs ?

Pourboire par carte bancaire : les Français adhèrent-ils à cette pratique ?

(1) https://www.leparisien.fr/economie/risque-dinflation-impact-sur-les-dons-mettre-fin-aux-pieces-de-1-et-2-centimes-deuros-une-bonne-idee-10-02-2025-7ECVHZJVWZF4HMZ4BR6BAZVDHQ.php

(2) https://lemagdelaconso.ouest-france.fr/article-69-supprimer-pieces-1-2-centimes-euro-bonne-ou-mauvaise-idee.html

(3) https://rmc.bfmtv.com/actualites/economie/faut-il-faire-disparaitre-les-pieces-de-1-et-2-centimes-d-euro_AV-202502110493.html

DÉCOUVREZ LA BANQUE AU QUOTIDIEN CHEZ BOURSOBANK Connaissez-vous toutes les facettes de la Banque au quotidien chez BoursoBank ? Chez BoursoBank, vous réalisez vos opérations bancaires courantes en toute simplicité grâce à un Espace Client qui vous laisse choisir en autonomie parmi une gamme complète de 51 produits et 1.000 fonctionnalités gratuites et disponibles en temps réel. En plus des moyens de paiement, des assurances à petits prix et des bons plans négociés auprès d’enseignes partenaires sont réservés aux clients. Le tout accessible sur l’application mobile pour une navigation facilitée et une efficacité accrue de toutes les transactions.

Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui peuvent atteindre 251 euros par an sur les frais bancaires. C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 17 ans (1). (1) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils «Jeune actif», «Cadre», «Cadre supérieur» et «Employé» et exæquo sur les profils «Jeune inactif», et «L'adepte du 100% mobile» selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 09/12/2024. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir le potentiel de la banque au quotidien avec BoursoBank