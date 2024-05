Stuttgart chipe la deuxième place au Bayern

Le VfB ne lève pas le pied.

Stuttgart s’est imposé contre Augsburg ce vendredi en ouverture de la 33 e journée de Bundesliga (0-1). L’inévitable Serhou Guirassy est sorti de sa boîte au retour des vestiaires pour inscrire son 26 e but en championnat et offrir les trois points à sa formation (48 e ). Vainqueurs du Bayern le week-end précédent, les Souabes capitalisent et passent provisoirement devant le demi-finaliste de la Ligue des champions. Stuttgart dormira à la deuxième place du championnat, un point devant le Bayern. En attendant la réponse des Munichois dimanche contre Wolfsburg, le club d’Enzo Millot a d’ores et déjà assuré la troisième place, Leipzig n’ayant désormais plus aucune chance de lui passer devant.…

QB pour SOFOOT.com