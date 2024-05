information fournie par So Foot • 18/05/2024 à 20:48

Strasbourg : et maintenant ?

Alors que l’ultime déplacement du RC Strasbourg à Lyon ce dimanche ne revêt aucun enjeu pour le club alsacien, il confirme également que les espoirs suscités lors du rachat du club par Blueco ont vite été douchés. Si le maintien est acquis cette saison, le futur ne s’annonce pas forcément rose.

À l’issue d’un troisième revers consécutif au Havre le 4 mai dernier, Patrick Vieira confessait un terrible sentiment d’impuissance . « Je suis furieux. On n’a pas le droit d’avoir fait un match aussi pitoyable au niveau de l’attitude, au niveau de l’état d’esprit, au niveau de l’esprit de compétition, c’est quelque chose que moi, je ne peux pas supporter, assénait le coach strasbourgeois totalement dépité . Les joueurs pensent certainement déjà aux vacances » . Impossible de résumer plus justement l’impression qui prédomine dans la capitale alsacienne. À Strasbourg, on ne peut pas simplement se satisfaire du récent succès dans le derby face à Metz pour oublier cette saison galère. D’autant que la suite inquiète déjà.

Une « réserve de Chelsea » sans saveur

À défaut de rêver d’Europe, les supporters et le public de la Meinau n’auront même pas eu droit au suspense haletant d’un maintien assuré à la 94 e minute grâce à un coup franc à la Dimitri Liénard. Même le sauvetage assuré l’an dernier par Frédéric Antonetti, venu assurer une nouvelle pige de secouriste du ballon rond, laissera un meilleur souvenir. Non, cette fois, si le Racing reste dans l’élite, il le devra surtout aux ratés des autres formations qui luttent pour le maintien. La saison qui se termine aura été façonnée par l’ennui de résultats en dents de scie, plutôt vers le bas, avec peu de spectacle à se mettre sous la dent ou d’exploits à partager sur les réseaux sociaux. L’amertume est grande. Le rachat par le groupe BlueCo dans le cadre d’une multipropriété qui transformait le RCSA en réserve de Chelsea, n’a pas produit les effets escomptés y compris en matière d’investissements sur le mercato. Au contraire, le départ d’Habib Diallo vers l’Arabie saoudite ou celui de Matz Sels vers Nottingham Forest ont participé à l’affaiblissement de l’effectif.…

