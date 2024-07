Spinazzola annonce son départ de la Roma

Le héros italien de 2021 s’en va.

C’est un de ces départs qui fait mal aux supporters, comme au joueur. Le départ d’un joueur aimé, qui est passé par toutes les émotions dans son désormais ancien club. Leonardo Spinazzola s’en va de la Roma, après cinq saison passées chez les Giallorossi. Au travers d’un long message sur Instagram, l’international italien a tenu à remercier le club et les fans pour toutes ces années : « Après une expérience inoubliable, le moment est venu pour moi de dire au revoir à Rome. On a ri et on a pleuré, on a exulté et on a souffert, ensemble. Ensemble nous avons touché le ciel à Tirana (où la Roma a remporté la C4 en 2022) , ensemble on s’est relevé de nuits comme celle de Budapest (défaite en finale de C3 contre Séville en 2023) . Durant mon passage à la Roma j’ai aussi eu l’honneur de soulever la coupe d’Europe avec la Nazionale . J’ai vécu des moments de joie et de fierté, qui resteront gravés dans ma mémoire pour toujours. » …

MV pour SOFOOT.com