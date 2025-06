Orages: 50 départements en vigilance orange mercredi

Un orage dans le ciel de Bruay-la-Buissiere, dans le nord de la France, le 14 juin 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Cinquante départements seront mercredi en vigilance orange dès 16H00 pour les orages, a annoncé mercredi Météo-France qui prévoit des "orages violents sur un très large axe central du pays".

En plus du Rhône et de l'Isère en vigilance orange pour canicule mercredi et jeudi, 50 départements seront placés en vigilance orange à partir de la fin d'après-midi pour des orages: la Champagne (52-10-51), la Picardie (60-02-80), la Normandie, Mayenne, Sarthe, l'Ile-de-France, le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne (89-21-58-71), Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Loire, le Limousin (87-23-19), Midi-Pyrénées sauf Ariège et Hautes-Pyrénées (soit les 46-12-81-82-32-31), le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, la Vienne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde.

Dans les départements limitrophes de ceux placés en vigilance orange, une "aggravation du niveau de vigilance est possible" lors des prochaines actualisations, prévient Météo-France dans son bulletin diffusé mercredi de 10H.

Les orages se déclencheront en deuxième partie d'après-midi, et plutôt en soirée en allant vers l'Ile-de-France, la Champagne et la Picardie.

Météo-France prévoit ainsi de fortes pluies (30 à 50 mm en une à deux heures), localement des chutes de grêle de taille moyenne à grosse (jusqu'à deux à cinq cm), et des rafales pouvant atteindre 100 km/h.

D'autres orages se développeront en fin d'après-midi et soirée sur la Normandie et le nord des Pays de la Loire, parfois associés à de fortes rafales, à de la grêle et de fortes pluies.

Pour la première fois de l'année en France métropolitaine, "les 40°C ont été atteints dans le Languedoc au pied des Cévennes à Moulès-et-Baucels (Hérault, NDLR) où on a relevé 40,2 °C", a annoncé Météo-France mardi en fin de journée.

Cette barre symbolique avait été franchie pour la première fois mi-juillet l'année précédente.

Mercredi, des pointes à 36/38°C sont attendues notamment sur le sud du Rhône et le nord de l'Isère, selon le dernier bulletin de Météo-France. Les minimales jeudi matin resteront tropicales, autour de 20 à 22°C dans les agglomérations de Lyon et Grenoble.

Un rafraîchissement s'opèrera par l'ouest avec l'arrivée des orages avant une baisse notable généralisée jeudi sauf sur le pourtour méditerranéen.

La France est traversée depuis le 21 juin par sa 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, dont la moitié ont été subies au 21e siècle, conséquence du réchauffement climatique qui augemente l'intensité et la fréquence des canicules.