Solidaires étudiant-e-s, le syndicat qui veut faire la révolution

Une vague de protestation étudiante serait-elle en train de naître en France ? Quatre jours après qu'un responsable syndical étudiant de l'université Lyon-2 s'est immolé par le feu, les rassemblements se multiplient. Entre commémoration et protestation, ces manifestations souvent lancées par le syndicat Solidaires étudiant-e-s charrient leur lot de violences, comme ce fut le cas mardi soir à Paris : un rassemblement entamé devant le Crous de Port-Royal s'est terminé par une intrusion dans les bâtiments du ministère de l'Enseignement supérieur, la police a dû intervenir. À Lille, François Hollande qui devait intervenir dans un amphi a été obligé d'annuler sa conférence après une intervention pour le moins agitée de militants de Solidaires étudiant-e-s.Et la suite promet d'être sportive : « Hier, nous avons voulu rendre un hommage et exprimer notre solidarité. Demain, nous allons poursuivre la lutte en nous organisant politiquement. Des AG sont appelées dans plein de villes et nous discutons avec d'autres organisations pour une date de mobilisation nationale », explique Chloé, porte-parole du syndicat Solidaires étudiant-e-s. Si le syndicat invite à rejoindre les cortèges du 5 décembre, une jonction avec la date du 16 novembre (un an de Gilets jaunes) est à l'étude. « Nous espérons ce soir que les députés qui ont voté la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants s'en veulent », poursuit la porte-parole,...