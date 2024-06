information fournie par So Foot • 06/06/2024 à 18:50

So Foot lance SO FOOT ARENA, une plateforme de podcasts sur abonnement

SO FOOT et Coparena se rapprochent pour le plus grand plaisir de tes grandes oreilles.

Nous sommes ainsi ravis de vous présenter SO FOOT ARENA (oui, on n’a pas cherché trop loin pour le nom) : une plateforme de podcasts et de contenus inédits dédiée à la culture foot.…

PM pour SOFOOT.com