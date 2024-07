Skriniar va rester au PSG

Se queda, version 2024.

Passé tout proche d’un exploit avec sa Slovaquie en quarts de l’Euro face à l’Angleterre, Milan Škriniar a fait un tour en zone mixte après la rencontre dimanche soir. L’un des journalistes de CalcioMercato Italia en a profité pour l’interroger sur son avenir au Paris Saint-Germain. « Vous voulez que je reste ou pas ? » l’a interrogé le joueur qui compte 32 matchs avec le maillot Rouge et Bleu, dont 24 en Ligue 1. « Oui je reste » , a-t-il finalement répondu avant de s’en aller avec un large sourire. Simple, clair et efficace. Il y a quelques jours à peine, Le Parisien avait fait état de la volonté du PSG de se séparer du défenseur central de 29 ans, seulement un an après son arrivée et après avoir tout fait pour le recruter au mercato estival précédent de 2022. Une manière de faire passer le message à ses dirigeants.…

LL pour SOFOOT.com