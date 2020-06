« Si l'épidémie reprend, ça va être très compliqué »

« Le Point » donne la parole à des patrons, des employés, des artisans... qui travaillent dans les secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19. Pourront-ils la surmonter ? Devront-ils changer de voie, se lancer dans une nouvelle carrière ? La France de 2020 va connaître un profond bouleversement.

« Dès le début du confinement, on a arrêté tous les chantiers pendant quinze jours. Il n'y a eu aucune activité pendant cette période. Puis on a repris en mode dégradé en faisant intervenir une seule entreprise à la fois et en mettant en place les gestes barrières et la distanciation entre les ouvriers, notamment. Les clients nous pressaient, parce que pour eux, c'était la double peine : ils devaient souvent payer le loyer de leurs bureaux actuels, et celui dans lequel ils devaient emménager. On redoutait aussi la sortie du confinement, avec un afflux de travail auquel on n'aurait pas pu faire face.

Toute cette période a évidemment été compliquée. Certaines entreprises avec lesquelles on travaille, mais pas la majorité, ont tenté de surfacturer leurs prestations, en expliquant que leurs ouvriers bossaient la peur au ventre, ou qu'ils mettaient plus de temps pour accomplir leur tâche. Et le mode dégradé a bien entendu ralenti notre activité. Dans une surface de 400 mètres carrés, on fait travailler en général six à huit ouvriers. Là, ils n'étaient plus que deux. Le résultat,

