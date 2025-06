Sensation à New York, le socialiste Zohran Mamdani renverse le favori Andrew Cuomo à la primaire démocrate

Combinaison de photos créée le 24 juin montrant à gauche Zohran Mamdani, à droite Andrew Cuomo, les deux favoris de la primaire démocrate de New York ( AFP / ANGELA WEISS )

Le candidat de l'aile gauche du Parti démocrate, le socialiste Zohran Mamdani, a remporté mardi la primaire pour l'élection à la mairie de New York, a reconnu son rival Andrew Cuomo, une sensation dans son camp après une campagne contre la vie chère et la promesse de taxer les hauts revenus.

"Ce soir n'était pas notre soir ... Il (Zohran Mamdani) a gagné", a concédé, sourire crispé, l'ancien gouverneur Cuomo devant ses partisans, alors que le comptage des votes n'était pas encore totalement terminé.

Avec près de 95% de bulletins dépouillés, soit près d'un million, Zohran Mamdani mène la course en tête avec plus de 43% des voix, contre 36% pour Andrew Cuomo.

Cette victoire à portée de mains est une sensation dans le camp démocrate. Zohran Mamdani, élu local de 33 ans, qui se revendique "progressiste et musulman", a rattrappé jusqu'à 30 points de retard dans les sondages sur l'ancien gouverneur, plus centriste, Andrew Cuomo, pour finir en tête.

- Barrage à Cuomo -

Les jeux ne sont officiellement pas encore faits dans cette élection au mode de scrutin complexe, où les électeurs étaient appelés à classer cinq candidats par ordre de préférence. Comme aucun candidat ne dépasse les 50% des voix mardi soir, le dépouillement se poursuivra dans une semaine pour comptabiliser les 2e, 3e choix et suivants jusqu'à désigner un vainqueur.

Mais l'avantage de Zohran Mamdani, qui incarne l'aile la plus à gauche de son parti, est conséquent. Plusieurs autres candidats, dont le 3e, Brad Lander, ont appelé leurs électeurs à le classer haut pour faire barrage à Andrew Cuomo.

L'élu de l'arrondissement populaire de Queens, inconnu du public quand il s'est lancé, a mené une campagne virale sur les réseaux sociaux et suscité l'enthousiasme d'une armée de jeunes bénévoles sur le terrain pour amplifier ses promesses contre la vie chère, dont la gratuité des bus, des crèches et le gel des loyers régulés, des mesures qu'il compte financer par une taxation sur les plus hauts revenus.

Ce natif d'Ouganda aux origines indiennes a été soutenu par des figures de gauche comme Bernie Sanders et l'élue à la Chambre des représentants de New York Alexandria Ocasio-Cortez.

- Coût de la vie -

Durant la campagne, Andrew Cuomo l'a attaqué sur son inexpérience, l'ancien gouverneur de l'Etat de New York se présentant comme le seul à même de tenir tête au président américain Donald Trump et à ses politiques hostiles contre les villes ou Etats démocrates.

Mais l'un des thèmes forts de la campagne dans la mégapole de 8,5 millions d'habitants a été le coût de la vie.

"Le premier enjeu, c'est que New York soit abordable", a résumé mardi, juste après avoir glissé son bulletin dans un bureau de vote à Brooklyn, Eamon Harkin, un DJ de 48 ans.

"La ville est devenue très chère. De nombreuses classes populaires et moyennes ne peuvent plus se permettre de vivre ici, et cela contribue à une crise des sans-abris et de la santé mentale. Pour moi, c'est le problème numéro un", a-t-il ajouté en marchant, transpirant sous son débardeur, alors que la chaleur a atteint des records à New York mardi.

Pour Nicholas Zantal, publicitaire de 31 ans et électeur à Brookyln, cette primaire est "un référendum pour le Parti démocrate" : "soit nous penchons pour un candidat centriste (Andrew Cuomo), qui appartient à une génération différente, soit pour un parti plus jeune, ambitieux et idéaliste", a-t-il expliqué.

Sheryl Stein, une quinquagénaire qui travaille dans le marketing s'est enregistrée démocrate pour voter Cuomo face au projet "trop extrême" de Zohran Mamdani. "Voir quelqu'un de 33 ans, sans expérience, diriger la plus grande ville de ce pays (...) c'est assez effrayant", explique-t-elle.

Une victoire à la primaire donne un statut de favori à Zohran Mamdani lors de l'élection à la mairie de New York en novembre, la ville étant un bastion démocrate. Mais Andrew Cuomo pourrait n'avoir pas dit son dernier mot. L'ancien gouverneur (2011-2021), qui tente son retour en politique quatre après sa démission au milieu d'un scandale de harcèlement sexuel, n'exclut pas de se présenter comme candidat indépendant.

L'actuel maire démocrate, Eric Adams, a renoncé à se présenter à la primaire. Il compte aussi se présenter en indépendant, mais souffre d'une image calamiteuse, accusé de se compromettre avec l'administration Trump en échange de l'enterrement de poursuites pour corruption.