Secouristes tués à Gaza: le Croissant-Rouge palestinien dit que c'était intentionnel

Image tirée d'une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'un secouriste tué à Rafah, diffusée par le Croissant-Rouge palestinien, le 5 avril 2025, montrant des ambulances et un ambulancier près d'un véhicule à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza ( Croissant-Rouge palestinien / - )

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré lundi que les secouristes et travailleurs humanitaires tués le 23 mars à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, avaient été touchés par des tirs israéliens "avec l'intention de tuer".

Lundi, c'est un journaliste palestinien, Hilmi al-Faqaawi, qui a été tué et un autre blessé par une frappe israélienne dans le sud de la bande de Gaza, selon les autorités du Hamas, tandis que l'armée israélienne a affirmé avoir visé un "terroriste" qui se faisait passer pour un journaliste.

Le journaliste blessé a été identifié comme Hassan Aslih, selon le service de presse du gouvernement du Hamas. Huit de ses collègues ont aussi été blessés.

Selon l'armée israélienne, M. Aslih "a participé au massacre du 7 octobre et, durant le massacre, a filmé et diffusé sur les réseaux des actes de meurtre, pillage et incendies".

Revenant sur la mort des 15 personnes tuées par des tirs israéliens le 23 mars à Tal al-Sultan, le président du Croissant Rouge en Cisjordanie occupée, Younis al-Khatib, a déclaré qu'"il y avait eu une autopsie".

"Tous les martyrs ont été touchés dans la partie supérieure de leur corps, avec l'intention de tuer", a-t-il affirmé lors d'un point presse à Ramallah.

Il a appelé à une enquête internationale indépendante.

Six militants du Hamas figuraient au nombre des 15 tués, a pour sa part déclaré lundi, David Mencer, porte-parole du gouvernement israélien.

- "Enquête internationale" -

Le 23 mars, 15 personnes ont été tuées par des tirs israéliens sur des ambulances à Rafah, selon l'ONU et Croissant rouge palestinien, suscitant un tollé international.

L'armée israélienne a reconnu les tirs, mais affirmé que ses soldats avaient ouvert le feu sur des "terroristes", et annoncé des investigations.

Une ambulance transporte les corps de secouristes tués le 23 mars à Rafah vers le complexe médical Nasser à Khan Younès, le 30 mars 2025 dans le sud de la bande de Gaza ( AFP / - )

"L'incident du 23 mars 2025 (...) a été transféré à (un mécanisme approprié de l'armée) pour une enquête", avait annoncé jeudi à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne.

Selon l'armée, les soldats ont ouvert le feu sur des véhicules qui n'avaient pas reçu d'autorisation préalable des autorités israéliennes et dont les phares étaient éteints, ce que dément le Croissant Rouge palestinien.

Une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'un des secouristes tués montre leurs ambulances clairement reconnaissables, gyrophares allumés, et le bruit de tirs nourris en arrière-fond.

"Nous appelons la communauté internationale à former une commission d'enquête internationale indépendante et impartiale sur les circonstances du meurtre délibéré des équipes d'ambulanciers dans la bande de Gaza", a pressé M. Khatib pour le Croissant rouge palestinien.

"Pourquoi avez-vous caché les corps?", a-t-il lancé à l'adresse des soldats israéliens impliqués, en précisant que beaucoup de questions restaient sans réponse.

Image tirée d'une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'un secouriste tué à Rafah, diffusée par le Croissant-Rouge palestinien, le 5 avril 2025, montrant une ambulance du Croissant-Rouge palestien aux feux et gyrophares allumés derrière d'autres véhicules à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza ( Croissant-Rouge palestinien / - )

Parmi les personnes tuées figurent huit membres du Croissant-Rouge palestinien, six membres de l'organisation de secours de la Défense civile de Gaza et un membre de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Leurs corps ont été retrouvés quelques jours plus tard enterrés dans le sable près de Rafah.

Jonathan Whittall, directeur du Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) dans les territoires palestiniens, a déclaré que les victimes étaient "en uniforme, portant encore des gants" lorsqu'elles ont été retrouvées dans ce qu'il a décrit comme une "fosse commune".

Le convoi avait été dépêché en réponse à des appels à l'aide de civils pris au piège des bombardements, selon le Croissant-Rouge.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, siégeant à Ramallah, en Cisjordanie, a affirmé que la mort de M. al-Faqaawi "faisait partie d'une série de crimes visant directement les journalistes dans une tentative systématique de faire taire les voix palestiniennes et d'effacer la vérité".