information fournie par AFP Video • 02/05/2025 à 16:48

À Anvers, la villa Tinto abrite des vitrines aux néons rouges, dans un site à la fois sécurisé et assumé du "travail du sexe" en Belgique, un pays qui revendique une législation parmi les plus progressistes en Europe, même si les cas d'abus et d'exploitation demeurent.